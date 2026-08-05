Oana Lis a recunoscut că mai are doar 15 lei pe card. Ce au sfătuit-o internauții

Oana Lis a reușit din nou să atragă atenția urmăritorilor săi din mediul online, după ce a publicat un mesaj care a stârnit numeroase reacții. Cunoscută pentru stilul său direct și pentru postările presărate adesea cu umor și autoironie, soția lui Viorel Lis i-a pus pe internauți pe gânduri după ce a scris că în contul său mai sunt doar 15 lei și că încearcă să găsească cea mai bună variantă pentru cumpărăturile de peste zi.

Nu este prima dată când Oana Lis publică mesaje de acest gen pe rețelele sociale. De-a lungul timpului, ea a alternat postările serioase cu cele în care face haz de necaz, motiv pentru care mulți dintre cei care o urmăresc nu au știut dacă de această dată vorbește despre o situație reală sau dacă este încă una dintre glumele sale inspirate din viața de zi cu zi.

Oana Lis a rămas fără bani?

Mesajul a generat rapid zeci de comentarii. Unii internauți au tratat postarea cu maximă seriozitate și au început să îi ofere sfaturi despre ce alimente ar putea cumpăra cu un buget redus. Printre recomandările primite s-au numărat ouă, cartofi, pâine, legume sau iaurt, produse considerate suficiente pentru pregătirea unor mese simple și ieftine.

„Am doar 15 lei pe Revolut… Ce naibii să iau și eu de mâncare să-mi ajungă pentru mâine de dimineață și pentru mine și Viorel?”, a scris Oana Lis. „Omletă cu legume la cuptor! Șase ouă, îți ajunge și de pâine și de salată. În plus mănânci sănătos. Îți ajunge și de un iaurt”, „Nu trebuie să vă fie rușine că nu vă ajung banii. Și nouă ni se întâmplă. Important este că sunteți o familie cinstită, unită. Încercați să luați niște castraveți, roșii, ouă și faceți o omletă repede”, „Dacă vrei, poți lua pateu, pâine…”, și „Un kilogram de cartofi, din care poți face un piure, patru ouă, pe care le poți face ochiuri sau omletă, și un kilogram de roșii” au transmis internauții.

De-a lungul timpului, Oana Lis nu a ascuns faptul că atât ea, cât și Viorel Lis au trecut prin numeroase momente complicate. Problemele de sănătate ale fostului primar al Capitalei au presupus cheltuieli constante pentru tratamente, medicamente și îngrijire, iar acest lucru a pus o presiune considerabilă asupra bugetului familiei. Chiar și în aceste condiții, Oana a încercat de fiecare dată să găsească soluții și să gestioneze cât mai bine situația.

Pe lângă recomandările culinare, numeroase persoane au transmis și mesaje de încurajare. Mulți au subliniat că dificultățile financiare pot apărea în viața oricui și că nu ar trebui să reprezinte un motiv de rușine. În opinia acestora, important este că familia reușește să rămână unită și să depășească împreună perioadele complicate.

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