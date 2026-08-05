Andrei Rotaru e istorie! Cristina și-a găsit liniștea: ”Ce bine e să fii eliberat”

Se pare că, de această dată, între Cristina Petre și Andrei Rotaru nu mai există loc de împăcare. După luni întregi în care relația lor a fost urmărită pas cu pas de fani, fosta concurentă de la Insula Iubirii a anunțat că a închis definitiv acest capitol. Șatena a spus că și-a recăpătat liniștea și că, în sfârșit, zâmbește din nou fără să se prefacă.

Mesajul postat pe rețelele sociale i-a făcut pe urmăritori să creadă că despărțirea este definitivă. Cristina Petre a mărturisit că a așteptat mult momentul în care să se trezească fără povara suferinței și că, în sfârșit, simte că și-a recâștigat libertatea.

„Diminețile cu zâmbet…ce dor mi-a fost de ele. Le-am așteptat mult. Mai mult decât am crezut că pot aștepta. Dar uite că, într-o zi, te trezești și simți liniște în loc de apăsare. Ce bine e să fii eliberat. Ce bine e când sufletul nu mai poartă greutăți, iar zâmbetul vine firesc, fără să-l mai forțezi”, a scris Cristina Petre pe Instagram.

Cristina Petre, de nerecunoscut după despărțirea de Andrei

Recent, fosta concurentă de la Insula Iubirii a publicat un videoclip emoționant în care a pus alături imaginile din perioada în care suferea din cauza despărțirii și cele din prezent. Cristina a lăsat să se înțeleagă că transformarea nu a venit din exterior, ci din modul în care a ales să își reconstruiască viața după povestea de iubire cu Andrei Rotaru.

„Nu s-a schimbat viața peste noapte. M-am schimbat eu”, a spus Cristina.

Mesajul ei a continuat cu un îndemn adresat femeilor care trec prin experiențe asemănătoare. Cristina Petre a spus că, indiferent cât de grea pare suferința, există un moment în care lucrurile încep să se așeze, iar speranța nu trebuie pierdută.

„Dacă treci printr-o durere asemănătoare, vreau să-ți spun un lucru: nu renunța. Chiar dacă astăzi nu vezi ieșirea, fiecare pas contează. Eu nu am renunțat în nicio zi și, deși credeam că durerea va rămâne cu mine pentru mult timp, astăzi zâmbesc din nou. Cu credință, cu răbdare și cu oamenii potriviți alături, lucrurile se pot schimba mai repede decât îți poți imagina”, a spus Cristina.

Andrei Rotaru, la un pas să renunțe

Și Andrei Rotaru pare să fi închis definitiv capitolul relației lor. Fostul concurent de la Insula Iubirii a spus că nu mai ia în calcul o împăcare și că își dorește să lase trecutul în urmă. Acesta a mărturisit că a început să se vindece după relația pe care a avut-o cu Cristina.

„Nu mă vindec ca să mă întorc. Mă vindec ca să nu mai revin vreodată”, a fost mesajul distribuit de Andrei Rotaru.

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Andrei Rotaru s-a răzgândit după ce și-a declarat, din nou, dragostea pentru Cristina! Mesajul tranșant transmis de fostul concurent Insula Iubirii