Alertă în Uricani! Autoritățile intervin de urgență după ce un copil ar fi fost luat ostatic de către un bărbat

Alertă în Uricani, județul Hunedoara! Autoritățile intervin de urgență după ce un copil ar fi fost luat ostatic de către un bărbat. Negociatorii sunt așteptați la fața locului.

Din primele informații, se pare că minorul ar fi chiar copilul atacatorului. Bărbatul l-ar fi răpit și a plecat cu el spre Lupeni. De asemenea, acesta amenință că îl va ucide. Polițiștii au fost sesizați că bărbatul ține copilul în brațe și are asupra sa un obiect de tip cutter.

„La fața locului s-a deplasat o echipă de negociatori din cadrul SAS. Prioritatea echipei de intervenție este protejarea vieții și integrității fizice a minorului, polițiștii gestionând situația prin dialog și măsuri specifice de negociere, în vederea soluționării evenimentului în condiții de maximă siguranță. Situația este monitorizată în permanență, urmând ca informațiile să fie actualizate în funcție de evoluția intervenției”, a transmis IPJ Hunedoara.

Operațiunea este în desfășurare.

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