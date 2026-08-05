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BANCUL ZILEI | „Diii, Murgule! Dii, Florică! Dii, Surule!”

De: Emanuela Cristescu 05/08/2026 | 14:54
BANCUL ZILEI | Diii, Murgule! Dii, Florică! Dii, Surule!
BANCUL ZILEI | "Diii, Murgule! Dii, Florică! Dii, Surule!"
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E miercuri, iar CANCAN ți-a pregătit un banc memorabil care îți va face ziua mai frumoasă! În prim-plan este un țăran care încearcă să-și convingă singurul cal să tragă mai cu spor. Metoda lui este atât de ingenioasă, încât îl lasă fără cuvinte pe un trecător. Finalul? O replică savuroasă care te va face să râzi cu poftă.

Un țăran, într-o căruță, striga la calul lui, care mergea încet:
– Dii Murgule! Dii Florică! Dii Surule!
Un trecător se uită cu mirare la el și zice:
– Bade, dar dumneata n-ai decât un cal. De ce-l strigi în mai multe feluri?
– Vreau să creadă că lucrează în echipă.

BANCUL ZILEI |
BANCUL ZILEI | „Diii, Murgule! Dii, Florică! Dii, Surule!”

Un banc care te va face să râzi în hohote

Doi prieteni călătoreau cu trenul. Vine conductorul.
– Biletele la control, va rog!
– Mă Gheorghe, noi avem belet?
– No.
– N-avem belet, domn controlor.
– Bani de amenda aveți?
– Mă Gheorghe, bani de amenda avem?
– No.
– N-avem bani, domn controlor.
– Va bateți joc de mine? Bilet nu aveți, bani nu aveți. Atunci, ce aveți?
– Ce-avem, mă Gheorghe?
– Avem abonament.

Un student intră la examen complet nepregătit

Profesorul îl întreabă:
— Spune-mi, ce este electricitatea?
Studentul stă pe gânduri și spune:
— Știam aseară, domnule profesor…
Profesorul, surprins:
— Cum adică știai aseară?
— Păi aseară am învățat, dar azi dimineață s-a luat curentul și s-a dus tot!
Profesorul oftează:
— Bine… Atunci spune-mi cine a inventat becul.
Studentul răspunde imediat:
— Vecinul meu.
— Cum adică vecinul tău?
— Păi în fiecare seară îl aud pe tata zicând: „Iar a aprins becul ăsta de vecin!”

Bulă se duce să ia sicriu pentru soacra-sa

Bulă îl întreabă pe vânzător:
– Ce fel de sicrie aveți?
– Avem sicrie din stejar cu mânere de aur la 6000 Iei.
– Prea scump, ceva mai ieftin nu aveți?
– Un sicriu de brad cu mânere de alamă la 4000 lei, e bine?
– Ceva mai ieftin nu aveți?
– Dar cât vrei, domne să cheltuiești?
– Cam 1000 lei!
– Atunci, adu soacra să-i montăm mânere!

Bulă și pepenii

Bulă avea o grădină de pepeni.
În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni.
Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:
«Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură», sperând că ii va ține pe hoți departe de grădina sa.
A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor.
Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria: «Nicio problemă, acum sunt doi»”.

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