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Romantism la malul mării pentru Florin Ristei și Andreea Ramona. Cum au fost surprinși cei doi

De: Elisa Tîrgovățu 05/08/2026 | 14:59
Romantism la malul mării pentru Florin Ristei și Andreea Ramona. Cum au fost surprinși cei doi
Romantism la malul mării pentru Florin Ristei și Andreea Ramona. Cum au fost surprinși cei doi / Sursa foto: Social media
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Florin Ristei pare să fie într-un moment foarte bun al vieții sale, alături de Andreea Ramona. Cei doi se bucură de o escapadă la mare și nu ezită să împărtășească cu fanii momente din vacanța lor. O fotografie postată recent a atras atenția internauților, după ce artistul și iubita sa au fost surprinși într-o ipostază tandră, în care se vede apropierea dintre ei.

Chiar dacă în trecut a preferat să păstreze discreția atunci când a venit vorba despre relațiile sale, Florin Ristei a început să fie tot mai deschis cu privire la povestea de iubire pe care o trăiește alături de Andreea Ramona.

După separarea de Naomi Hedman, artistul pare că și-a găsit echilibrul în brațele noii sale partenere. Apropierea dintre ei este tot mai vizibilă. Cei doi au ales să petreacă timp împreună într-o vacanță la malul mării. Fotografiile publicate în mediul online au surprins momente de tandrețe.

Florin Ristei și Andreea Ramona, vacanță la mare

Artistul și partenera sa au ales să se bucure de zile liniștite la malul mării, departe de agitație. Cei doi au petrecut timp de calitate împreună, s-au relaxat pe plajă și au încercat activități recreative pe apă. Printre momentele surprinse în vacanță s-a numărat și o plimbare cu placa de paddleboarding, unde s-au bucurat de atmosferă și de compania unul altuia.

Departe de privirile celor aflați pe plajă, Florin Ristei și Andreea Ramona au trăit un moment plin de romantism. Cei doi au fost surprinși apropiați, bucurându-se unul de celălalt în mijlocul mării. Partenera artistului s-a apropiat de el, iar gesturile de afecțiune dintre cei doi au surprins naturalețea și conexiunea din relația lor.

Fotografia distribuită de artist în mediul online a fost primită cu entuziasm de cei care îl urmăresc. Fanii au observat imediat starea de bine pe care o transmite Florin Ristei și au remarcat schimbarea pozitivă din viața sa de când formează un cuplu cu Andreea Ramona.

Sursa foto: Social media

Regulile pe care le respectă Florin Ristei în actuala relație

Povestea de iubire cu Andreea Ramona pare să fi adus schimbări și în comportamentul artistului. El a povestit recent, în cadrul podcastului pe care îl prezintă alături de Speak, un detaliu amuzant despre viața sa de cuplu. Acesta a mărturisit că, de când formează o relație cu actuala parteneră, a renunțat să mai dea follow unor femei noi pe platformele de socializare.

„Nu mai dau, nu dau, n-am voie, nu dau follow”, a spus Florin Ristei, într-o notă amuzată, sugerând că aceasta ar fi una dintre înțelegerile din cuplul său. Declarația artistului a stârnit reacții, mai ales datorită felului relaxat în care a vorbit despre dinamica relației cu Andreea Ramona.

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