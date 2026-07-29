Florin Ristei, surpriză inedită pentru aniversarea noii iubite. Unde se află cei doi

Florin Ristei iubește din nou. Acesta este împreună cu o antrenoare de fitness, iar de curând tânăra și-a aniversat ziua de naștere. Artistul i-a pregătit o surpriză inedită, astfel că acum se află într-o vacanță de vis.

Florin Ristei traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După despărțirea de Yasmin Awad, cântărețul pare că și-a găsit din nou liniștea. Acesta trăiește o poveste de dragoste cu o tânără antrenoare de fitness, pe nume Andreea Ramona.

Pentru că este un romantic, Ristei s-a gândit să îi serbeze ziua de naștere într-un mod special, așa că și-au făcut bagajele și au plecat. Distracția a fost pe cinste, iar imaginile pot demonstra asta.

Florin Ristei, surpriză inedită pentru aniversarea noii iubite

Deși a preferat să fie discret, Florin Ristei s-a afișat din nou cu actuala iubită. El și Ramona formează un cuplu de câteva luni și par mai fericiți ca niciodată. Cei doi au postat imagini într-o ipostază incredibilă, chiar de la aeroport, iar apoi de la destinația finală. Nu este o vacanță obișnuită, așa cum ar crede mulți, ci este o surpriză inedită a artistului pentru ea.

Tânăra a împlinit de curând 23 de ani, astfel că, ținându-se de mână, au plecat să o sărbătorească, alături de cei apropiați. Aceștia au plecat într-o locație spectaculoasă, acolo unde modernul întâlnește trecutul. Sculpturile decorative și arhitectura incredibilă se completează perfect cu piscina la care se distrează artistul și iubita lui. Totuși, momentul inedit a venit abia atunci când Ristei i-a adus și un tort partenerei sale și i-a cântat din toți plămânii „La mulți ani”.

Ce îi interzice noua iubită lui Florin Ristei

În urmă cu ceva timp, în cadrul podcastului Sold Out Media, acesta a mărturisit ce i-a interzis Andreea Ramona să mai facă. Prinși într-o discuție despre numărul mare de follow pe care îl dădea artistul femeilor înainte de relație, el a explicat că de când formează un cuplu cu antrenoarea de fitness nu a mai urmărit nicio altă domnișoară.

„Și tu dai follow la 2000 de femei”, i-a spus cineva lui Florin Ristei. „Nu mai dau, nu dau, n-am voie, nu dau follow”, a răspuns el.

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