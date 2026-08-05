Acasă » Știri » Andreea Marin a făcut furori în Capri! Apariție rară în costum de baie, după ce a slăbit spectaculos

Andreea Marin a făcut furori în Capri! Apariție rară în costum de baie, după ce a slăbit spectaculos

De: Anca Chihaie 05/08/2026 | 14:44
Andreea Marin a făcut furori în Capri! Apariție rară în costum de baie, după ce a slăbit spectaculos
Andreea Marin/Sursă: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Andreea Marin se bucură din plin de ultimele zile de vară și a ales să petreacă o scurtă vacanță într-una dintre cele mai spectaculoase destinații din Italia. Prezentatoarea TV a plecat în Capri împreună cu fiica sa, Violeta, pentru o escapadă de trei zile dedicată relaxării, departe de agitația cotidiană și de obligațiile profesionale.

Vedeta și-a ținut urmăritorii la curent cu momentele petrecute pe celebra insulă italiană și a publicat mai multe imagini din vacanță. Fotografiile au atras imediat atenția fanilor, mai ales că Andreea Marin s-a afișat într-un costum de baie din două piese, o apariție destul de rară pentru ea în mediul online. Silueta sa vizibil schimbată a stârnit numeroase reacții, internauții remarcând transformarea prin care a trecut în ultimele luni.

Cum arată Andreea Marin în costum de baie în Capri

Capri este una dintre destinațiile preferate de turiștii din întreaga lume, fiind renumită pentru peisajele spectaculoase, apele de un albastru intens și atmosfera exclusivistă. Pentru Andreea Marin, această călătorie a reprezentat ocazia perfectă de a petrece timp de calitate alături de fiica ei, într-un decor de poveste. Cele două au ales să se bucure de soare, plajă și momente liniștite, departe de programul încărcat pe care îl au de obicei.

Foto: Facebook

Imaginile distribuite pe rețelele sociale o surprind pe vedetă într-o formă fizică foarte bună, după ce în ultimul an schimbările din stilul său de viață au devenit tot mai evidente. Andreea Marin a reușit să slăbească vizibil și să își mențină rezultatele printr-o rutină echilibrată, bazată pe alimentație atentă și mișcare constantă. Aspectul său a fost intens comentat de urmăritori, mulți apreciind faptul că afișează o imagine naturală și elegantă.

Deși este admirată pentru felul în care arată, Andreea Marin nu și-a construit transformarea în jurul unor diete drastice sau al unor metode extreme. În ultimii ani, vedeta a preferat să adopte un stil de viață care să poată fi menținut pe termen lung, punând accent pe echilibru și pe obiceiuri sănătoase. Tocmai această abordare pare să îi fi oferit rezultatele pe care și le-a dorit, fără schimbări bruște sau sacrificii greu de susținut.

CITEȘTE ȘI: Cum își menține Jennifer Garner silueta. Regula pe care o respectă zilnic

Metoda celor „30 de minute” prin care japonezii scapă de haosul din casă. Cum fac curat ușor și eficient

 

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodia care suferă de afecțiuni cardiace în august 2026. Experții în astrologie anunță grave probleme de sănătate pentru acești nativi
Știri
Zodia care suferă de afecțiuni cardiace în august 2026. Experții în astrologie anunță grave probleme de sănătate pentru…
Romantism la malul mării pentru Florin Ristei și Andreea Ramona. Cum au fost surprinși cei doi
Știri
Romantism la malul mării pentru Florin Ristei și Andreea Ramona. Cum au fost surprinși cei doi
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Călin Georgescu a primit vestea! Anunțul momentului despre fostul candidat la alegerile prezidențiale
Gandul.ro
Călin Georgescu a primit vestea! Anunțul momentului despre fostul candidat la alegerile prezidențiale
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Secretul pe care mulți turiști îl află abia în Grecia: cum poți sta pe șezlong fără să plătești pentru el
Adevarul
Secretul pe care mulți turiști îl află abia în Grecia: cum poți sta...
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
Digi24
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză...
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește pe turiști
Mediafax
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește...
Parteneri
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De ziua mea anul trecut am primit cenușa lui Felix într-o cutie”
Click.ro
Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De...
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Digi 24
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
Digi24
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai...
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor.ro
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
go4it.ro
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Descopera.ro
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Călin Georgescu a primit vestea! Anunțul momentului despre fostul candidat la alegerile prezidențiale
Gandul.ro
Călin Georgescu a primit vestea! Anunțul momentului despre fostul candidat la alegerile prezidențiale
Tags:
ULTIMA ORĂ
Zodia care suferă de afecțiuni cardiace în august 2026. Experții în astrologie anunță grave probleme ...
Zodia care suferă de afecțiuni cardiace în august 2026. Experții în astrologie anunță grave probleme de sănătate pentru acești nativi
Romantism la malul mării pentru Florin Ristei și Andreea Ramona. Cum au fost surprinși cei doi
Romantism la malul mării pentru Florin Ristei și Andreea Ramona. Cum au fost surprinși cei doi
BANCUL ZILEI | „Diii, Murgule! Dii, Florică! Dii, Surule!”
BANCUL ZILEI | „Diii, Murgule! Dii, Florică! Dii, Surule!”
Capitala în care a nins în luna august, după o pauză de 15 ani: ”Este ca un basm de iarnă”
Capitala în care a nins în luna august, după o pauză de 15 ani: ”Este ca un basm de iarnă”
Alertă în Uricani! Autoritățile intervin de urgență după ce un copil ar fi fost luat ostatic de ...
Alertă în Uricani! Autoritățile intervin de urgență după ce un copil ar fi fost luat ostatic de către un bărbat
Dan Alexa, dezvăluiri despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce i-a transmis modelul international ...
Dan Alexa, dezvăluiri despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce i-a transmis modelul international în urmă cu două zile: “Din păcate, ceea ce a avut ea s-a gravat”
Vezi toate știrile