Acasă » Știri » Metoda celor „30 de minute” prin care japonezii scapă de haosul din casă. Cum fac curat ușor și eficient

Metoda celor „30 de minute” prin care japonezii scapă de haosul din casă. Cum fac curat ușor și eficient

De: Irina Maria Daniela 16/05/2026 | 07:10
Metoda celor „30 de minute” prin care japonezii scapă de haosul din casă. Cum fac curat ușor și eficient
Metoda celor „30 de minute” prin care japonezii scapă de haosul din casă. Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Te-ai săturat să îți sacrifici o zi din weekend pentru a face curat în casă și a pune toate lucrurile la locul lor? Dacă răspunsul este da, ai nimerit unde trebuie! Azi îți prezentăm metoda celor „30 de minute” prin care japonezii scapă de haosul din casă. Cum fac ei curat ușor și eficient?

Poți face curat în casă și fără să pierzi o zi întreagă din weekend. Tot ce trebuie să faci este să aplici tehnica pe care japonezii au început să o folosească în mod regulat.

Metoda celor „30 de minute” de curățenie

Este vorba despre metoda „oosouji” prin care japonezii își mențin casa curată și ordonată. Acest lucru îi ajută să aibă mai multă claritate mentală și să se bucure cu adevărat de zilele lor libere. Pare a fi curățenie generală, dar oosouji este un ritual de resetare a spațiului și minții.

În traducere, oosouji înseamnă „curățenia cea mare”. Datează din perioada Edo, între anii 1603 și 1868, și se practica în templele budiste. Aici, finalul anului era celebrat și prin ceremonii de purificare. Treptat, tradiția a fost adoptată și de oameni, în gospodăriile lor.

Cum fac curat japonezii

În prezent, în Japonia se aplică metoda de curățenie „oosouji” pe 28 decembrie. Toată lumea apelează la ea, inclusiv Palatul imperial. Dar oamenii au decis să aplice metoda și în viața de zi cu zi, pentru a își ușura munca.

Metoda celor „30 de minute” de curățenie este simplă: nu trebuie să faci curat în casă în aceeași zi. Alege zonele cele mai murdare sau dezordonate dintr-o cameră și fă curat acolo timp de 10 sau 30 de minute. Este o sarcină pe care o poate face toată familia, după o zi de muncă sau de școală.

Cum poți face curat mai rapid

Ideea metodei „oosouji” este să faci mici sarcini în 30 de minute. Alege o zonă din casa ta care are nevoie neapărat de curățenie – un sertar plin cu de toate, blatul din bucătărie, dulapul cu încălțăminte, dulapul din baie etc. Pornește cronometrul și fă curat.

Elimină toate produsele de care nu mai ai nevoie sau care au expirat. Curăță suprafața și pune restul obiectelor de care ai nevoie sau ai decis să le păstrezi la locul lor. Când s-au terminat cele 30 de minute, oprește-te. Limita de timp este importantă, potrivit japonezilor. Fără ea, iar începi să ai impresia că faci o corvoadă.

Metoda susține că persoanele care fac curat în casă doar 10 sau 30 de minute pe zi percep sarcina ca fiind simplă. Așa că li se pare mai ușor să o repete zilnic decât să stea o zi întreagă să facă curățenie generală.

Ce spun specialiștii despre metoda „oosouji”

O analiză, publicată în 2001 de Peter Gollwitzer și Paschal Sheeran în Advances in Experimental Social Psychology, a 94 de studii legate de curățenie a scos la iveală aceeași concluzie. Persoanele care stabileau când și unde să facă ordine aveau de 2-3 ori mai multe șanse să ducă la bun sfârșit sarcina.

Pe scurt, când știi unde trebuie să faci curat și cât timp vei investi în sarcină, creierul percepe acest lucru ca fiind realizabil. Nu mai devine o corvoadă. Psihologii susțin că acest lucru funcționează deoarece implică obiective clare și definite.

Metoda japoneză 5S pentru organizare

Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că îți dorești o casă curată și organizată. Pentru ca totul să fie mereu la locul lui, japonezii folosesc metoda 5S:

  • „seiri” – sortarea și eliminarea lucrurilor inutile
  • „seiton” – ordonarea obiectelor încât să fie ușor de găsit și folosit
  • „seiso” – procesul de curățare și igienizare a spațiului
  • „seiketsu” – standardizarea regulilor și rutinelor de organizare
  • „shitsuke” – menținerea obiceiurilor pentru a preveni dezordinea

Asta înseamnă că trebuie să renunți la obiectele inutile sau pe care le folosești tot mai rar, obiectele stricate pe care „promiți” că o să le repari, organizarea logică și menținerea obiceiului de a pune lucrurile înapoi la locul lor, după ce ți-ai terminat treaba cu ele.

Cum menții bucătăria curată și organizată

După cum prea bine știți, bucătăria este camera comună a familiei. Aici toată lumea vine pentru „ceva” și haosul se instalează foarte ușor. Dar japonezii susțin că este bine să aplici regula 5S pentru a menține curățenia și ordinea.

Primul pas este să elimini toate produsele expirate. În timp ce aștepți ca mâncarea să fie gata, aruncă un ochi în dulapul cu alimente sau condimente și fă un triaj. În ziua următoare poți face același lucru în dulapul cu aparate pe care nu le folosești sau în sertarul cu zecile de tacâmuri primite de la rude.

Continuă apoi cu blatul de bucătărie, pe care se pot aduna rapid alimente neconsumate sau fructe uitate în bol. Ca haosul să nu se instaleze rapid în bucătărie, este indicat să repeți acțiunile săptămânal.

Și, ca mic sfat, dacă ești la cumpărături și vezi un obiect pe care îl ai deja acasă, dar parcă strălucește prea bine în lumina din magazin și îl vrei, întreabă-te dacă chiar ai nevoie de unul nou sau cel vechi este la fel de bun. Așa vei evita, din nou, să aglomerezi casa cu lucruri pe care (probabil) nu le vei folosi.

Mediul în care trăiești influențează mintea

Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii UCLA Darby Saxbe și Rena Repetti, publicat în Personality and Social Psychology Bulletin în 2010, femeile care spun că au casa aglomerată sau neterminată aveau un nivel mai ridicat de cortizol pe timpul zilei. Asta arată că mediul în care trăim ne influențează nivelul de stres și capacitatea de concentrare.

Studiul realizat în 2011 de Princeton University’s Neuroscience Institute arată că o dezordine vizuală consumă neuronii și reduce capacitatea creierului de a procesa informații. Pe scurt, nu te mai poți concentra dacă e haos în jurul tău. La polul opus se află femeile care și-au descris locuința ca pe un spațiu liniștit – aveau mai puțin stres în corp.

CITEȘTE ȘI:

Ce se întâmplă dacă pui un prosop pe ușa mașinii de spălat vase, la finalul ciclului. Experții spun că ai procedat greșit

Cum scapi rapid de calcarul de pe robinet. Metoda fără chimicale recomandată de specialiști

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane. Când s-a întâmplat
Știri
Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane. Când s-a întâmplat
Nu mai arunca cutiile de pantofi! Ideile ingenioase care te ajută să organizezi casa fără bani mulți
Știri
Nu mai arunca cutiile de pantofi! Ideile ingenioase care te ajută să organizezi casa fără bani mulți
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
Mediafax
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți proști au încercat o mică corupție/S-a făcut cu binecuvântarea autorităților
Gandul.ro
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect....
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A reușit să salveze sufletul a sute de femei rătăcite în iadul închisorilor
Adevarul
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A...
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg dacă spăl vase, dau cu aspiratorul, fac mâncare pentru familie sau fac lecții”
Click.ro
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Avioanele IAR-99 SM, blocate: ce înseamnă asta pentru piloții români de F-16
go4it.ro
Avioanele IAR-99 SM, blocate: ce înseamnă asta pentru piloții români de F-16
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți proști au încercat o mică corupție/S-a făcut cu binecuvântarea autorităților
Gandul.ro
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți...
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Unde este zahărul?
BANCUL ZILEI | Unde este zahărul?
Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane. Când s-a întâmplat
Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane. Când s-a întâmplat
Test de perspicacitate | Doar 1 dintre 10 oameni îl găsește în 7 secunde: Identificați singurul ...
Test de perspicacitate | Doar 1 dintre 10 oameni îl găsește în 7 secunde: Identificați singurul număr diferit de 24!
Nu mai arunca cutiile de pantofi! Ideile ingenioase care te ajută să organizezi casa fără bani mulți
Nu mai arunca cutiile de pantofi! Ideile ingenioase care te ajută să organizezi casa fără bani mulți
În octombrie 2025, Iulia a rezervat prin Booking o cazare în Thassos, pentru august 2026, pentru care ...
În octombrie 2025, Iulia a rezervat prin Booking o cazare în Thassos, pentru august 2026, pentru care a plătit un avans de 300€. Zilele trecute, a primit un mail bulversant de la proprietar. Ce rezervase, de fapt
Echipa care a făcut istorie și merge pentru prima dată la Campionatul Mondial din 2026
Echipa care a făcut istorie și merge pentru prima dată la Campionatul Mondial din 2026
Vezi toate știrile