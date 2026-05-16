Metoda celor „30 de minute” prin care japonezii scapă de haosul din casă. Cum fac curat ușor și eficient

Te-ai săturat să îți sacrifici o zi din weekend pentru a face curat în casă și a pune toate lucrurile la locul lor? Dacă răspunsul este da, ai nimerit unde trebuie! Azi îți prezentăm metoda celor „30 de minute” prin care japonezii scapă de haosul din casă. Cum fac ei curat ușor și eficient?

Poți face curat în casă și fără să pierzi o zi întreagă din weekend. Tot ce trebuie să faci este să aplici tehnica pe care japonezii au început să o folosească în mod regulat.

Metoda celor „30 de minute” de curățenie

Este vorba despre metoda „oosouji” prin care japonezii își mențin casa curată și ordonată. Acest lucru îi ajută să aibă mai multă claritate mentală și să se bucure cu adevărat de zilele lor libere. Pare a fi curățenie generală, dar oosouji este un ritual de resetare a spațiului și minții.

În traducere, oosouji înseamnă „curățenia cea mare”. Datează din perioada Edo, între anii 1603 și 1868, și se practica în templele budiste. Aici, finalul anului era celebrat și prin ceremonii de purificare. Treptat, tradiția a fost adoptată și de oameni, în gospodăriile lor.

Cum fac curat japonezii

În prezent, în Japonia se aplică metoda de curățenie „oosouji” pe 28 decembrie. Toată lumea apelează la ea, inclusiv Palatul imperial. Dar oamenii au decis să aplice metoda și în viața de zi cu zi, pentru a își ușura munca.

Metoda celor „30 de minute” de curățenie este simplă: nu trebuie să faci curat în casă în aceeași zi. Alege zonele cele mai murdare sau dezordonate dintr-o cameră și fă curat acolo timp de 10 sau 30 de minute. Este o sarcină pe care o poate face toată familia, după o zi de muncă sau de școală.

Cum poți face curat mai rapid

Ideea metodei „oosouji” este să faci mici sarcini în 30 de minute. Alege o zonă din casa ta care are nevoie neapărat de curățenie – un sertar plin cu de toate, blatul din bucătărie, dulapul cu încălțăminte, dulapul din baie etc. Pornește cronometrul și fă curat.

Elimină toate produsele de care nu mai ai nevoie sau care au expirat. Curăță suprafața și pune restul obiectelor de care ai nevoie sau ai decis să le păstrezi la locul lor. Când s-au terminat cele 30 de minute, oprește-te. Limita de timp este importantă, potrivit japonezilor. Fără ea, iar începi să ai impresia că faci o corvoadă.

Metoda susține că persoanele care fac curat în casă doar 10 sau 30 de minute pe zi percep sarcina ca fiind simplă. Așa că li se pare mai ușor să o repete zilnic decât să stea o zi întreagă să facă curățenie generală.

Ce spun specialiștii despre metoda „oosouji”

O analiză, publicată în 2001 de Peter Gollwitzer și Paschal Sheeran în Advances in Experimental Social Psychology, a 94 de studii legate de curățenie a scos la iveală aceeași concluzie. Persoanele care stabileau când și unde să facă ordine aveau de 2-3 ori mai multe șanse să ducă la bun sfârșit sarcina.

Pe scurt, când știi unde trebuie să faci curat și cât timp vei investi în sarcină, creierul percepe acest lucru ca fiind realizabil. Nu mai devine o corvoadă. Psihologii susțin că acest lucru funcționează deoarece implică obiective clare și definite.

Metoda japoneză 5S pentru organizare

Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că îți dorești o casă curată și organizată. Pentru ca totul să fie mereu la locul lui, japonezii folosesc metoda 5S:

„seiri” – sortarea și eliminarea lucrurilor inutile

„seiton” – ordonarea obiectelor încât să fie ușor de găsit și folosit

„seiso” – procesul de curățare și igienizare a spațiului

„seiketsu” – standardizarea regulilor și rutinelor de organizare

„shitsuke” – menținerea obiceiurilor pentru a preveni dezordinea

Asta înseamnă că trebuie să renunți la obiectele inutile sau pe care le folosești tot mai rar, obiectele stricate pe care „promiți” că o să le repari, organizarea logică și menținerea obiceiului de a pune lucrurile înapoi la locul lor, după ce ți-ai terminat treaba cu ele.

Cum menții bucătăria curată și organizată

După cum prea bine știți, bucătăria este camera comună a familiei. Aici toată lumea vine pentru „ceva” și haosul se instalează foarte ușor. Dar japonezii susțin că este bine să aplici regula 5S pentru a menține curățenia și ordinea.

Primul pas este să elimini toate produsele expirate. În timp ce aștepți ca mâncarea să fie gata, aruncă un ochi în dulapul cu alimente sau condimente și fă un triaj. În ziua următoare poți face același lucru în dulapul cu aparate pe care nu le folosești sau în sertarul cu zecile de tacâmuri primite de la rude.

Continuă apoi cu blatul de bucătărie, pe care se pot aduna rapid alimente neconsumate sau fructe uitate în bol. Ca haosul să nu se instaleze rapid în bucătărie, este indicat să repeți acțiunile săptămânal.

Și, ca mic sfat, dacă ești la cumpărături și vezi un obiect pe care îl ai deja acasă, dar parcă strălucește prea bine în lumina din magazin și îl vrei, întreabă-te dacă chiar ai nevoie de unul nou sau cel vechi este la fel de bun. Așa vei evita, din nou, să aglomerezi casa cu lucruri pe care (probabil) nu le vei folosi.

Mediul în care trăiești influențează mintea

Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii UCLA Darby Saxbe și Rena Repetti, publicat în Personality and Social Psychology Bulletin în 2010, femeile care spun că au casa aglomerată sau neterminată aveau un nivel mai ridicat de cortizol pe timpul zilei. Asta arată că mediul în care trăim ne influențează nivelul de stres și capacitatea de concentrare.

Studiul realizat în 2011 de Princeton University’s Neuroscience Institute arată că o dezordine vizuală consumă neuronii și reduce capacitatea creierului de a procesa informații. Pe scurt, nu te mai poți concentra dacă e haos în jurul tău. La polul opus se află femeile care și-au descris locuința ca pe un spațiu liniștit – aveau mai puțin stres în corp.

