Cum scapi rapid de calcarul de pe robinet. Metoda fără chimicale recomandată de specialiști

Depunerile de calcar de pe robinete sunt o problemă frecventă în multe locuințe, mai ales în zonele cu apă dură. În timp, acestea pot afecta nu doar aspectul bateriei, ci și presiunea apei și funcționarea corectă a robinetului.

Poate fi dificil să menții băile impecabile, deoarece problemele frecvente, precum petele lăsate de apa dură, pot transforma finisajele obiectelor sanitare din lucioase în mate și lipsite de strălucire, scrie Express.

Aceste pete nedorite sunt cauzate de acumularea depunerilor de calciu și magneziu și sunt, de obicei, îndepărtate cu ajutorul soluțiilor acide, precum oțetul alb, sucul de lămâie, acidul citric sau produse de curățare specializate.

Cum scapi rapid de calcarul de pe robinet

Calcarul este o problemă similară, însă mult mai răspândită. Acesta apare sub forma unei depuneri dure, albicioase, de carbonat de calciu, care se formează de obicei atunci când apa dură se evaporă sau este încălzită. Fenomenul este cel mai des întâlnit în zonele cu apă dură, iar robinetele, capetele de duș, conductele și fierbătoarele sunt deosebit de predispuse la depuneri de calcar.

Nu este doar o problemă estetică pentru multe persoane, ci și o povară financiară, deoarece poate reduce debitul de apă și poate afecta eficiența aparatelor electrocasnice, ducând la facturi mai mari la energie.

La fel ca petele de apă dură, calcarul poate fi tratat cu soluții acide pentru a ajuta la descompunerea depunerilor minerale — dar ce faci dacă acestea nu funcționează?

Trucul cu moneda de cupru

O soluție neobișnuită la care apelează un profesionist în curățenie este utilizarea unei monede de cupru, precum o piesă de un sau doi penny.

Într-un videoclip postat pe TikTok, Helen, care publică conținut pe platformă sub numele „Helen the Housekeeper”, a arătat un robinet cu depuneri de calcar. Peste imagini, ea a adăugat textul: „Te-ai întrebat vreodată cum îndepărtează un profesionist calcarul de acest tip?”

În continuare, clipul o arată pe Helen ținând o monedă în fața camerei, însoțită de mesajul: „Cu asta! O monedă de cupru”.

Ea a început apoi să curețe depunerile de calcar cu ajutorul monedei, fără să deterioreze suprafața robinetului. După ce a terminat, rezultatul a fost unul vizibil, robinetul rămânând curat și strălucitor.

În descriere, Helen a explicat: „Dați mai departe și haideți să salvăm planeta de la utilizarea inutilă a produselor chimice de curățenie!”.

