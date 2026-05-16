O mai știi pe Geta din „Liceenii”? Actrița duce o viață de poveste lângă Cluj. Pictează, face pâine de casă și iubește natura

De: Paul Hangerli 16/05/2026 | 07:30
Ce mai face Cesonia Postelnicu?, sursa-colaj CANCAN.RO
Cesonia Postelnicu, actrița care a devenit celebră în rolul Getei din „Liceenii”, continuă să fie iubită de public chiar și la aproape 40 de ani de la apariția filmului care a făcut istorie în România. La 58 de ani, actrița are o viață complet diferită față de perioada agitată a celebrității și pare că și-a găsit liniștea departe de București, în mijlocul naturii.

Geta din „Liceenii” trăiește liniștea satului

Deși a ales o viață într-un sat de munte, Cesonia Postelnicu este activă pe rețelele de socializare, unde postează frecvent imagini din viața sa de zi cu zi.

Actrița îi ține la curent pe admiratori cu momente simple, dar pline de liniște: apusuri spectaculoase, peisaje din natură, păduri, pârâuri curgătoare și plimbări alături de cățelul său, un superb ciobănesc carpatin care apare adesea în fotografiile publicate online.

Artista transmite o stare de calm și echilibru, iar imaginile distribuite de ea sunt complet diferite de agitația lumii mondene.

S-a mutat la Muntele Bocului, lângă Cluj

În ultimii ani, Cesonia Postelnicu s-a mutat în zona Muntele Bocului, în apropiere de Cluj, unde duce o viață simplă și liniștită.

Actrița pare să se bucure din plin de natură și de ritmul lent al vieții departe de orașele mari. În imaginile publicate online apare deseori admirând apusurile, petrecând timp în grădină sau relaxându-se în mijlocul naturii. Liniștea, verdele și aerul curat au devenit parte din rutina sa zilnică, iar apropierea de natură pare să îi ofere inspirație și echilibru.

Puțini știu că Cesonia Postelnicu are și o mare pasiune pentru pictură. Actrița realizează tablouri în ulei, inspirate în special de natură, peisaje și flori. Atmosfera liniștită din zona în care locuiește se regăsește adesea și în lucrările sale, dominate de culori calde și cadre naturale. Pictura a devenit pentru ea o formă de relaxare și de exprimare artistică, departe de camerele de filmat și de scena teatrului.

Nu își ascunde dragostea pentru Nichita Stănescu

Pe lângă pasiunea pentru artă și natură, Cesonia Postelnicu vorbește frecvent și despre iubirea sa pentru poezia lui Nichita Stănescu. Actrița postează adesea citate și versuri ale marelui poet român, mărturisind că opera acestuia continuă să o inspire și să o emoționeze profund. Pentru admiratorii săi, această latură sensibilă și artistică o face și mai apropiată de imaginea autentică pe care o transmite online.

Viața liniștită de la munte i-a descoperit și o altă pasiune: gătitul. Cesonia Postelnicu postează deseori imagini cu pâine de casă făcută chiar de ea, dar și cu diverse deserturi și dulciuri pe care le pregătește în propria bucătărie. Actrița experimentează constant rețete noi, diferite tipuri de pâine artizanală și preparate tradiționale, iar urmăritorii ei apreciază autenticitatea și simplitatea acestor momente.

Cum a devenit celebră Geta din „Liceenii”

Cesonia Postelnicu s-a născut pe 10 martie 1968, la Bacău, într-o familie de actori. Este fiica actorilor Sorin Postelnicu și Rodica Mureșan și a fost atrasă de teatru și cinematografie încă din copilărie.

A devenit celebră în 1986, după rolul Getei din filmul „Liceenii”, regizat de Nicolae Corjos. Personajul său a fost imediat îndrăgit de public, iar filmul a devenit unul dintre cele mai iubite producții românești din toate timpurile.

Din distribuția celebrului film au făcut parte și Ștefan Bănică Jr., Oana Sîrbu, Mihai Constantin și Tamara Buciuceanu.

Cesonia a continuat apoi să joace și în celelalte filme ale seriei: „Liceenii Rock’n’Roll” și „Liceenii în alertă”.

Cum arată astăzi actrița la 58 de ani

În martie 2026, actrița a împlinit 58 de ani și a primit sute de mesaje de la admiratori pe paginile sale de socializare. Cei care au revăzut-o recent spun că Cesonia Postelnicu și-a păstrat energia, zâmbetul și farmecul care au făcut-o celebră în anii ’80.

Departe de lumina reflectoarelor și de agitația televiziunii, Geta din „Liceenii” pare că și-a găsit fericirea într-o viață simplă, aproape de natură, artă și lucrurile care contează cu adevărat.

