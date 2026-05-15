Loredana Groza a schimbat tot! Noul look „femme fatale” care a cucerit rețelele sociale

Loredana Groza reușește, din nou, să surprindă publicul și să domine rețelele sociale! Artista a publicat o serie de imagini spectaculoase în care apare complet schimbată, cu păr brunet, scurt și un look dramatic, care i-a făcut pe mulți să spună că transformarea este una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani.

Apariția a devenit imediat virală și a stârnit numeroase discuții în online, iar mulți internauți s-au întrebat surprinși: „Cine este în poză?”.

Loredana Groza, brunetă și cu părul scurt

Timp de mulți ani, Loredana Groza a fost asociată aproape exclusiv cu imaginea blondinei extravagante, energice și provocatoare. De această dată însă, artista a ales o schimbare complet neașteptată.

Vedeta a apărut cu păr negru intens, tuns scurt, într-un stil inspirat din glamour-ul hollywoodian clasic. Noua imagine este completată de un machiaj sofisticat, cu eyeliner dramatic, buze nude și un styling all-black care îi accentuează trăsăturile și îi oferă un aer misterios și senzual.

Pentru pictorial, Loredana a purtat body-uri provocatoare, sacouri oversized, dresuri negre și pantofi cu toc înalt. Machiajul a fost realizat de Ema Uta, una dintre cele mai apreciate make-up artiste din showbiz, cunoscută pentru transformările spectaculoase ale vedetelor.

Fotografiile au atras imediat atenția în mediul online și au fost distribuite intens pe rețelele sociale, mulți fiind surprinși de schimbarea radicală de look.

Ședința foto are un aer cinematic și provocator

Noua apariție a Loredanei nu pare deloc întâmplătoare. Fiecare fotografie este atent construită, iar întregul concept vizual amintește de marile editoriale fashion internaționale.

Artista apare în ținute negre mulate, cu decolteuri adânci, coliere strălucitoare și poziții puternice, care transmit încredere și control. Lumina, expresiile și stylingul transformă imaginile într-un adevărat statement de imagine.

Noul look îi oferă artistei un aer de „femme fatale”, complet diferit de energia exuberantă și explozivă pe care o afișa în trecut. Mulți fani au spus că schimbarea o întinerește vizibil și că abia au recunoscut-o.

Loredana continuă să se reinventeze

Nu este pentru prima dată când Loredana Groza își schimbă radical imaginea. De-a lungul carierei sale, artista a trecut prin numeroase transformări și a experimentat constant atât în muzică, cât și în stilul personal.

De la perioada anilor ’90 și imaginea de pop-star rebel, până la aparițiile glam, extravagante și controversate din ultimii ani, Loredana a reușit mereu să rămână una dintre cele mai discutate vedete din România.

Mulți spun că acesta este unul dintre motivele pentru care artista continuă să fie relevantă chiar și după zeci de ani de carieră: capacitatea de a se reinventa și de a surprinde publicul.

Controversele și speculațiile nu au lipsit

Ca aproape fiecare apariție a artistei, și noul look brunet a generat numeroase discuții în online. În timp ce mulți admiratori au lăudat transformarea și curajul vedetei, alții au criticat schimbarea radicală.

„Foarte frumoasă!”, „WOW, ce transformare!” sau „Pare cu 20 de ani mai tânără” au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor. Au existat însă și comentarii mai dure din partea unor internauți care au spus că artista este „prea schimbată”.

În ultimii ani, transformările sale au fost intens comentate, însă Loredana Groza a negat în repetate rânduri că ar fi apelat la operații estetice majore și a declarat că aspectul său se datorează disciplinei, sportului și tratamentelor de întreținere.

După apariția imaginilor, mulți dintre admiratorii artistei au început deja să speculeze că noul look ar putea anunța o nouă etapă artistică, un videoclip sau chiar un nou proiect muzical.

Până atunci însă, un lucru este cert: indiferent dacă este blondă sau brunetă, Loredana Groza demonstrează că știe perfect cum să atragă toate privirile.

