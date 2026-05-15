Acasă » Știri » Loredana Groza a schimbat tot! Noul look „femme fatale” care a cucerit rețelele sociale

Loredana Groza a schimbat tot! Noul look „femme fatale” care a cucerit rețelele sociale

De: Paul Hangerli 15/05/2026 | 07:30
Loredana Groza a schimbat tot! Noul look „femme fatale” care a cucerit rețelele sociale
Loredana și-a schimbat look-ul, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Loredana Groza reușește, din nou, să surprindă publicul și să domine rețelele sociale! Artista a publicat o serie de imagini spectaculoase în care apare complet schimbată, cu păr brunet, scurt și un look dramatic, care i-a făcut pe mulți să spună că transformarea este una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani.

Apariția a devenit imediat virală și a stârnit numeroase discuții în online, iar mulți internauți s-au întrebat surprinși: „Cine este în poză?”.

Loredana Groza, brunetă și cu părul scurt

Timp de mulți ani, Loredana Groza a fost asociată aproape exclusiv cu imaginea blondinei extravagante, energice și provocatoare. De această dată însă, artista a ales o schimbare complet neașteptată.

Vedeta a apărut cu păr negru intens, tuns scurt, într-un stil inspirat din glamour-ul hollywoodian clasic. Noua imagine este completată de un machiaj sofisticat, cu eyeliner dramatic, buze nude și un styling all-black care îi accentuează trăsăturile și îi oferă un aer misterios și senzual.

Pentru pictorial, Loredana a purtat body-uri provocatoare, sacouri oversized, dresuri negre și pantofi cu toc înalt. Machiajul a fost realizat de Ema Uta, una dintre cele mai apreciate make-up artiste din showbiz, cunoscută pentru transformările spectaculoase ale vedetelor.

Fotografiile au atras imediat atenția în mediul online și au fost distribuite intens pe rețelele sociale, mulți fiind surprinși de schimbarea radicală de look.

Loredana Groza, sursa-captură social media Loredana Groza

Ședința foto are un aer cinematic și provocator

Noua apariție a Loredanei nu pare deloc întâmplătoare. Fiecare fotografie este atent construită, iar întregul concept vizual amintește de marile editoriale fashion internaționale.

Artista apare în ținute negre mulate, cu decolteuri adânci, coliere strălucitoare și poziții puternice, care transmit încredere și control. Lumina, expresiile și stylingul transformă imaginile într-un adevărat statement de imagine.

Noul look îi oferă artistei un aer de „femme fatale”, complet diferit de energia exuberantă și explozivă pe care o afișa în trecut. Mulți fani au spus că schimbarea o întinerește vizibil și că abia au recunoscut-o.

Loredana continuă să se reinventeze

Nu este pentru prima dată când Loredana Groza își schimbă radical imaginea. De-a lungul carierei sale, artista a trecut prin numeroase transformări și a experimentat constant atât în muzică, cât și în stilul personal.

De la perioada anilor ’90 și imaginea de pop-star rebel, până la aparițiile glam, extravagante și controversate din ultimii ani, Loredana a reușit mereu să rămână una dintre cele mai discutate vedete din România.

Mulți spun că acesta este unul dintre motivele pentru care artista continuă să fie relevantă chiar și după zeci de ani de carieră: capacitatea de a se reinventa și de a surprinde publicul.

Controversele și speculațiile nu au lipsit

Ca aproape fiecare apariție a artistei, și noul look brunet a generat numeroase discuții în online. În timp ce mulți admiratori au lăudat transformarea și curajul vedetei, alții au criticat schimbarea radicală.

„Foarte frumoasă!”, „WOW, ce transformare!” sau „Pare cu 20 de ani mai tânără” au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor. Au existat însă și comentarii mai dure din partea unor internauți care au spus că artista este „prea schimbată”.

În ultimii ani, transformările sale au fost intens comentate, însă Loredana Groza a negat în repetate rânduri că ar fi apelat la operații estetice majore și a declarat că aspectul său se datorează disciplinei, sportului și tratamentelor de întreținere.

După apariția imaginilor, mulți dintre admiratorii artistei au început deja să speculeze că noul look ar putea anunța o nouă etapă artistică, un videoclip sau chiar un nou proiect muzical.

Până atunci însă, un lucru este cert: indiferent dacă este blondă sau brunetă, Loredana Groza demonstrează că știe perfect cum să atragă toate privirile.

CITEȘTE ȘI: Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături de actuala soție

Mai știi cine era mama Anielei? Cum arată astăzi actrița din prima telenovelă românească de epocă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Știri
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Știri
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul...
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
Gandul.ro
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Grevă în cluburile de striptease în cea mai aglomerată noapte a anului!
Mediafax
Grevă în cluburile de striptease în cea mai aglomerată noapte a anului!
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Click.ro
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Cine a fost primul matematician din istorie?
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
Gandul.ro
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere...
ULTIMA ORĂ
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul ...
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după ...
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după 15 ani”
Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 ...
Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 de milioane
Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză ...
Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză iunie, iulie și august 2026
Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven
Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven
Vezi toate știrile