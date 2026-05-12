Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături de actuala soție

Marian Drăgulescu pare să traverseze una dintre cele mai echilibrate perioade din viața sa. Fostul mare campion al gimnasticii românești se află zilele acestea la Istanbul, alături de actuala sa soție, Simona Carmen, iar imaginile publicate de cei doi transmit relaxare, romantism și liniște.

Departe de scandalurile care i-au afectat trecutul, „Marocanul” se bucură din plin de noul capitol al vieții sale.

Escapadă romantică în Istanbul

Marian Drăgulescu și Simona Carmen s-au bucurat din plin de vacanța petrecută în Istanbul, unul dintre cele mai spectaculoase orașe din sud-estul Europei. Cei doi au postat imagini zâmbitori, relaxați și extrem de apropiați, în timp ce se plimbau prin oraș, admirau peisajele și savurau celebrul ceai turcesc.

Atmosfera dintre ei pare una extrem de caldă și naturală, iar fanii fostului gimnast au remarcat rapid cât de liniștit și fericit pare acesta în prezent.

Vacanța a început însă cu emoții serioase pentru Simona Carmen. În filmările făcute din avion, actuala soție a lui Marian Drăgulescu apare speriată de aeronava cu elice care i-a dus în Turcia. Cei doi au făcut însă haz de situație la decolare, iar experiența s-a transformat într-un moment amuzant pentru cuplu.

Trecutul controversat care i-a marcat viața personală

Imaginea liniștită de astăzi contrastează puternic cu anii dificili prin care a trecut fostul campion. În 2008, Marian Drăgulescu ajungea în centrul unui scandal uriaș, după ce fosta sa soție, Larisa Drăgulescu, l-a acuzat de violență domestică.

Incidentul, intens mediatizat la vremea respectivă, ar fi avut loc chiar în fața copiilor lor. Sportivul și-a exprimat ulterior regretul public pentru cele întâmplate, iar episodul a rămas unul dintre cele mai controversate momente din viața sa personală.

De-a lungul anilor, Marian Drăgulescu a trecut prin mai multe relații și divorțuri, însă actuala căsnicie pare să îi fi oferit echilibrul pe care l-a căutat mult timp.

Nuntă spectaculoasă și un dans al mirilor memorabil

În 2025, Marian Drăgulescu s-a căsătorit pentru a treia oară, cu Simona Carmen, femeia care îi este alături de mai mulți ani. Actuala sa soție este inginer și a preferat mereu discreția, evitând expunerea excesivă în spațiul public.

Cererea în căsătorie a avut loc în Cappadocia, într-un decor spectaculos, iar nunta a atras rapid atenția pe rețelele sociale după apariția imaginilor de la eveniment.

Momentul care a făcut deliciul invitaților a fost dansul mirilor. Marian Drăgulescu nu s-a putut abține și a introdus în coregrafie o săritură inspirată din gimnastică, spre surprinderea tuturor celor prezenți.

Legenda gimnasticii românești continuă proiectele după retragere

Marian Drăgulescu este unul dintre cei mai importanți sportivi din istoria României. Multiplu campion mondial și european, fostul gimnast a scris istorie la sol și sărituri, iar una dintre săriturile sale spectaculoase îi poartă chiar numele.

După retragerea din activitate, în 2021, acesta s-a concentrat pe proiectele sale din gimnastică și conduce o academie destinată copiilor. Recent, Drăgulescu a vorbit și despre obiectivele sale pentru 2026, mărturisind că își dorește să extindă proiectul și să deschidă o nouă sală de antrenament, dacă situația financiară îi va permite.

„Știu că din punct de vedere financiar acest an se anunță a fi unul destul de greu, dar rămâne de văzut ce va fi. Dorința de a deschide o nouă sală sigur că există”

Fostul campion a recunoscut și că beneficiază de renta viageră acordată de stat sportivilor cu performanțe majore. Marian Drăgulescu încasează aproximativ 16.000 de lei lunar, suma maximă prevăzută pentru sportivii medaliați la marile competiții internaționale.

„Pragul este 16.000 de lei. Îți asigură un trai cel puțin decent”

Un nou început după ani complicați

Astăzi, Marian Drăgulescu pare complet diferit față de perioada tumultuoasă care i-a marcat trecutul. Relaxat, implicat în proiectele sale și mai discret decât în anii anteriori, fostul mare gimnast transmite imaginea unui om care încearcă să lase definitiv în urmă scandalurile și tensiunile care i-au afectat viața personală.

Imaginile romantice din Istanbul par să confirme exact acest lucru: pentru Marian Drăgulescu, perioada neagră pare să fi rămas, în sfârșit, în trecut.

