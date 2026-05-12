Acasă » Știri » Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături de actuala soție

Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături de actuala soție

De: Paul Hangerli 12/05/2026 | 07:30
Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături de actuala soție
Marian Drăgulescu trăiește o nouă viață, sursa- colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Marian Drăgulescu pare să traverseze una dintre cele mai echilibrate perioade din viața sa. Fostul mare campion al gimnasticii românești se află zilele acestea la Istanbul, alături de actuala sa soție, Simona Carmen, iar imaginile publicate de cei doi transmit relaxare, romantism și liniște.

Departe de scandalurile care i-au afectat trecutul, „Marocanul” se bucură din plin de noul capitol al vieții sale.

Escapadă romantică în Istanbul

Marian Drăgulescu și Simona Carmen s-au bucurat din plin de vacanța petrecută în Istanbul, unul dintre cele mai spectaculoase orașe din sud-estul Europei. Cei doi au postat imagini zâmbitori, relaxați și extrem de apropiați, în timp ce se plimbau prin oraș, admirau peisajele și savurau celebrul ceai turcesc.

Atmosfera dintre ei pare una extrem de caldă și naturală, iar fanii fostului gimnast au remarcat rapid cât de liniștit și fericit pare acesta în prezent.

Vacanța a început însă cu emoții serioase pentru Simona Carmen. În filmările făcute din avion, actuala soție a lui Marian Drăgulescu apare speriată de aeronava cu elice care i-a dus în Turcia. Cei doi au făcut însă haz de situație la decolare, iar experiența s-a transformat într-un moment amuzant pentru cuplu.

Trecutul controversat care i-a marcat viața personală

Imaginea liniștită de astăzi contrastează puternic cu anii dificili prin care a trecut fostul campion. În 2008, Marian Drăgulescu ajungea în centrul unui scandal uriaș, după ce fosta sa soție, Larisa Drăgulescu, l-a acuzat de violență domestică.

Incidentul, intens mediatizat la vremea respectivă, ar fi avut loc chiar în fața copiilor lor. Sportivul și-a exprimat ulterior regretul public pentru cele întâmplate, iar episodul a rămas unul dintre cele mai controversate momente din viața sa personală.

De-a lungul anilor, Marian Drăgulescu a trecut prin mai multe relații și divorțuri, însă actuala căsnicie pare să îi fi oferit echilibrul pe care l-a căutat mult timp.

Nuntă spectaculoasă și un dans al mirilor memorabil

În 2025, Marian Drăgulescu s-a căsătorit pentru a treia oară, cu Simona Carmen, femeia care îi este alături de mai mulți ani. Actuala sa soție este inginer și a preferat mereu discreția, evitând expunerea excesivă în spațiul public.

Cererea în căsătorie a avut loc în Cappadocia, într-un decor spectaculos, iar nunta a atras rapid atenția pe rețelele sociale după apariția imaginilor de la eveniment.

Momentul care a făcut deliciul invitaților a fost dansul mirilor. Marian Drăgulescu nu s-a putut abține și a introdus în coregrafie o săritură inspirată din gimnastică, spre surprinderea tuturor celor prezenți.

Legenda gimnasticii românești continuă proiectele după retragere

Marian Drăgulescu este unul dintre cei mai importanți sportivi din istoria României. Multiplu campion mondial și european, fostul gimnast a scris istorie la sol și sărituri, iar una dintre săriturile sale spectaculoase îi poartă chiar numele.

După retragerea din activitate, în 2021, acesta s-a concentrat pe proiectele sale din gimnastică și conduce o academie destinată copiilor. Recent, Drăgulescu a vorbit și despre obiectivele sale pentru 2026, mărturisind că își dorește să extindă proiectul și să deschidă o nouă sală de antrenament, dacă situația financiară îi va permite.

„Știu că din punct de vedere financiar acest an se anunță a fi unul destul de greu, dar rămâne de văzut ce va fi. Dorința de a deschide o nouă sală sigur că există”

Fostul campion a recunoscut și că beneficiază de renta viageră acordată de stat sportivilor cu performanțe majore. Marian Drăgulescu încasează aproximativ 16.000 de lei lunar, suma maximă prevăzută pentru sportivii medaliați la marile competiții internaționale.

„Pragul este 16.000 de lei. Îți asigură un trai cel puțin decent”

Un nou început după ani complicați

Astăzi, Marian Drăgulescu pare complet diferit față de perioada tumultuoasă care i-a marcat trecutul. Relaxat, implicat în proiectele sale și mai discret decât în anii anteriori, fostul mare gimnast transmite imaginea unui om care încearcă să lase definitiv în urmă scandalurile și tensiunile care i-au afectat viața personală.

Imaginile romantice din Istanbul par să confirme exact acest lucru: pentru Marian Drăgulescu, perioada neagră pare să fi rămas, în sfârșit, în trecut.

CITEȘTE ȘI: Ce mesaj i-a transmis Larisa lui Marian Drăgulescu în ziua în care s-a căsătorit cu Simona: „Pregătită pentru nunta…”

Marian Drăgulescu și Simona s-au căsătorit! Ce rochii a ales să poarte soția gimnastului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut fostul soț
Știri
Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut…
Horoscop rune azi, 12 mai 2026. Cea mai vindecătoare zi din calendar pentru această zodie, datorită runei Gebo
Știri
Horoscop rune azi, 12 mai 2026. Cea mai vindecătoare zi din calendar pentru această zodie, datorită runei Gebo
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Mediafax
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua are deja o condamnare cu executare
Gandul.ro
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Click.ro
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua are deja o condamnare cu executare
Gandul.ro
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua...
ULTIMA ORĂ
Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut ...
Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut fostul soț
BANC | La ora de filozofie, Bulă ridică mâna și întreabă
BANC | La ora de filozofie, Bulă ridică mâna și întreabă
Horoscop rune azi, 12 mai 2026. Cea mai vindecătoare zi din calendar pentru această zodie, datorită ...
Horoscop rune azi, 12 mai 2026. Cea mai vindecătoare zi din calendar pentru această zodie, datorită runei Gebo
Cum arată casa în care Andreea Bălan locuiește alături de Victor Cornea? A construit-o alături ...
Cum arată casa în care Andreea Bălan locuiește alături de Victor Cornea? A construit-o alături de fostul iubit, Keo
Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani
Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani
Ritualul neobișnuit al lui Lauren Sanchez pentru a slăbi în timp record. Ce face soția lui Jeff Bezos ...
Ritualul neobișnuit al lui Lauren Sanchez pentru a slăbi în timp record. Ce face soția lui Jeff Bezos pentru o siluetă de invidiat
Vezi toate știrile