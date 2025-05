Marian Drăgulescu și Simona s-au căsătorit! Ce rochii a ales să poarte soția gimnastului

Fostul mare gimnast român, Marian Drăgulescu, și partenera sa de viață, Simona Carmen, au făcut pasul cel mare și au devenit oficial soț și soție în fața lui Dumnezeu, în cadrul unei ceremonii religioase desfășurate sâmbătă, 24 mai 2025, în București. Evenimentul a avut loc la doar câteva zile după cununia civilă, care s-a desfășurat într-un cadru intim, pe data de 19 mai, și marchează începutul unui nou capitol pentru cei doi, care formează un cuplu de mai mulți ani.

Ceremonia religioasă s-a desfășurat într-un lăcaș de cult din Capitală, în prezența unui număr restrâns de invitați, în ton cu stilul discret pe care cei doi miri l-au adoptat de-a lungul relației lor. Ulterior, invitații s-au deplasat într-o locație de evenimente din Cernica, cunoscută în lumea mondenă drept un spațiu preferat de multe vedete din România pentru organizarea unor petreceri importante. Alegerea spațiului a fost una elegantă, oferind un cadru intim, dar festiv, pentru celebrarea momentului special.

Deși evenimentul nu a fost promovat intens în mediul online de către protagoniști, au apărut deja imagini pe rețelele sociale surprinse de invitați, care au dorit să împărtășească fragmente din atmosfera emoționantă și plină de rafinament a serii. De altfel, momentul valsului mirilor a atras numeroase reacții pozitive, fiind unul dintre cele mai apreciate fragmente din timpul petrecerii. Cei doi au pregătit un dans special, elegant și atent coregrafiat, care a fost primit cu aplauze și admirație.

Petrecerea de nuntă a fost una atent planificată, iar fiecare detaliu a reflectat grija mirilor pentru bunul gust și confortul celor prezenți. Lista invitaților a fost limitată la aproximativ 100 de persoane, ceea ce a permis o atmosferă relaxată, caldă și familiară. S-a dorit un eveniment de suflet, în care fiecare invitat să se simtă apreciat și parte integrantă a acestui moment marcant din viața celor doi.

Marian Drăgulescu și Simona Carmen formează un cuplu solid de mai mulți ani, iar relația lor a evoluat departe de ochii publicului. În 2023, cei doi au marcat un moment special când sportivul a cerut-o în căsătorie pe iubita sa în timpul unei călătorii romantice în Cappadocia, Turcia, un loc de poveste cunoscut pentru peisajele spectaculoase și zborurile cu balonul cu aer cald.

Mireasa, Simona Carmen, a impresionat prin eleganța și rafinamentul ținutelor alese pentru marele eveniment. Pentru ceremonia religioasă, ea a purtat o rochie de inspirație prințesă, cu o fustă amplă din tulle fin și detalii delicate din dantelă. În a doua parte a serii, pentru petrecerea de nuntă, Simona a optat pentru o rochie tip sirenă, care i-a evidențiat perfect silueta.

Printre invitații care au fost prezenți la evenimentul discret, dar elegant, s-a numărat și artista Alina Sorescu, o apropiată a cuplului.

„În luna mai avem nunta.(…) Am ales un meniu foarte sofisticat așa și sper să fie delicios. Nu pot să dau detalii pentru că am strica surpriza. (…) Vom avea sarmale la nuntă pentru că este mâncarea mea preferată. (…) În ceea ce privește nunta am luat din timp lucrurile, avem costumele, rochia, band, tot, e aranjat tot deja.”, a spus Marian Drăgulescu la Știrile Antena Stars, în urmă cu câteva luni.