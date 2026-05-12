Luca, fiul lui Victor Cornea, absent de la nunta cu Andreea Bălan: ”Fetele prezente, dar copilul lui?”

În weekendul ce a trecut, Andreea Bălan și Victor Cornea au făcut un pas important în relația lor. Cei doi și-au unit destinele și în mod oficial, iar evenimentul a fost unul spectaculos. La nuntă au participat peste 250 de invitați, însă printre aceștia nu s-a numărat o persoană importantă. Este vorba despre Luca, fiul sportivului. Fanii au sesizat imediat absența acestuia.

Nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea a avut loc duminică, 10 mai. Cununia religioasă și petrecerea s-au ținut într-o locație de top, pe malul Lacului Buftea. Pentru marele eveniment au fost făcute pregătiri serioase, iar cei peste 250 de invitați au avut parte de o atmosferă spectaculoasă și numeroase surprize.

Nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea a atras atenția, iar evenimentul a fost unul ca la carte. După ce s-au cununat civil în data de 20 aprilie, acum cei doi au făcut cununia religioasă și marea petrecere. Evenimentul a fost unul reușit, însă fanii celor doi au observat că un membru important al familiei a lipsit.

Mai exact, marele absent de la nuntă a fost chiar Luca, fiul lui Victor Cornea. Dacă fetițele Andreei Bălan au fost prezente și s-au bucurat din plin de întreg evenimentul, băiatul sportivului a lipsit. Fanii au observat imediat absența acestuia, iar subiectul a fost intens dezbătut în mediul online.

„Trebuia să participe și băiatul lui, așa era frumos”; „Poate mama a avut un cuvânt de spus…”; „Dar băiatul lui Victor Cornea unde este”; „Fetele ei prezente da copilul lui?”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor din mediul online.

Toată lumea se aștepta ca Luca să fie prezent la nuntă, mai ales că în trecut acesta nu a lipsit de la alte evenimente importante. Acesta a fost prezent și la zilele de naștere ale fetițelor Andreei Bălan și părea că s-a integrat perfect în noua familie.

Luca, în vârstă de 11 ani, este fiul lui Victor Cornea dintr-o relație anterioară. Micuțul locuiește în București alături de mama sa, Irina. Sportivul declara în trecut că are o relație foarte bună atât cu fiul său, cât și cu mama acestuia. Așa că absența lui Luca de la nuntă a ridicat numeroase semne de întrebare.

