Și-a revenit după accidentul grav de pe pârtie și acum radiază alături de un alt star al schiului

De: Paul Hangerli 12/05/2026 | 08:10
Cei doi campioni se apropie romantic, sursa- colaj CANCAN.RO
Lindsey Vonn pare să traverseze o nouă etapă în viața personală. Fosta mare campioană olimpică a fost surprinsă în compania schiorului francez Matthieu Bailet, iar apropiații spun că între cei doi există deja o conexiune specială. Aparițiile lor din New York au alimentat imediat zvonurile despre o posibilă relație.

Lindsey Vonn și Matthieu Bailet, tot mai apropiați

Zvonurile despre o relație între Lindsey Vonn și Matthieu Bailet au început după ce cei doi au fost văzuți petrecând mai multe momente împreună în New York. Potrivit unei surse citate de PEOPLE, cei doi „se cunosc mai bine” și petrec tot mai mult timp unul în compania celuilalt.

Fosta campioană olimpică, în vârstă de 41 de ani, și schiorul francez de 30 de ani au fost surprinși făcând cumpărături în Soho, mergând împreună cu metroul și pozând în culisele musicalului „The Outsiders”, pe Broadway, pe 10 mai.

Lindsey Vonn se afla în New York pentru Met Gala, organizată la începutul săptămânii trecute. Sportiva a atras atenția și după ce a comentat într-o manieră jucăușă la o fotografie fără tricou publicată de Matthieu Bailet pe Instagram.

Aceasta este prima dată când Vonn este asociată public cu cineva după despărțirea din 2025 de omul de afaceri Diego Osorio, relație care a durat câțiva ani.

După despărțire și accidentarea gravă, Vonn încearcă să își regăsească echilibrul

În februarie 2025, Lindsey Vonn confirma oficial separarea de Diego Osorio și spunea, într-un interviu pentru PEOPLE, că Ziua Îndrăgostiților avea să fie diferită pentru ea.

„Valentine’s Day va arăta puțin diferit anul acesta. Dar am cei doi câini ai mei, așa că ei vor fi partenerii mei”, declara atunci sportiva.

În ultimele luni, Lindsey Vonn a trecut și printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere fizic și emoțional. Revenirea sa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 s-a încheiat dramatic, după un accident sever pe pârtie în urma căruia și-a fracturat grav piciorul stâng.

Sportiva a vorbit recent despre presiunea uriașă resimțită în timpul revenirii în competiție și despre cât de greu este pentru persoanele din afara sportului de performanță să înțeleagă acest stil de viață. Lindsey a mărturisit:

„Este greu să ai suficientă rezistență psihică încât să nu reacționezi la toți cei care îți spun ce ar fi trebuit să faci sau cum ar fi trebuit să procedezi, în condițiile în care poate există doar cinci oameni în lume care înțeleg presiunea sub care am fost”

„Vreau să am o vară frumoasă”

Deși încă se deplasează cu ajutorul cârjelor și al unui baston, Lindsey Vonn spune că începe să își recapete optimismul și își dorește o perioadă de relaxare după lunile dificile prin care a trecut.

„Biletul de avion este deja rezervat!”, a spus ea, referindu-se la vacanța pe care o plănuiește pentru această vară.

Fosta schioare a adăugat că simte că, în următoarele săptămâni, va putea reveni treptat la o viață normală.

„Vreau să am o vară frumoasă și am nevoie să mă deconectez puțin de tot. Simt că în următoarele șase săptămâni voi ajunge într-un punct în care voi putea începe să trăiesc normal din nou. Am câteva lucruri planificate și abia aștept.”

