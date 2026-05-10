Au divorțat, dar au rămas parteneri în afaceri. Acum câștigă milioane de dolari

De: Paul Hangerli 10/05/2026 | 08:10
Afacere de milioane după divorț, sursa- colaj CANCAN.RO
Pentru multe cupluri, divorțul înseamnă finalul tuturor proiectelor comune. Pentru Max Emma și Elena Emma a fost exact invers. Cei doi s-au despărțit în 2014, dar au rămas parteneri în compania pe care o construiseră împreună dintr-un garaj din San Diego. Astăzi, afacerea lor valorează milioane, iar relația dintre ei continuă să funcționeze într-un mod foarte sincer.

Când au decis să se despartă, povestea lor putea foarte ușor să se transforme într-un haos clasic: procese, certuri, angajați prinși la mijloc și o companie distrusă de probleme personale.

Divorț fără avocați și fără scandal

Numai că Max și Elena au decis din start că nu vor merge pe acest drum. Într-un interviu pentru Entrepreneur, Elena declara:

„Am hotărât că nu vom avea avocați și că nu vom transforma totul într-un război. Depunem actele și restul rămâne între noi”

Cei doi spun că au vrut un divorț cât mai liniștit, mai ales pentru copiii lor și pentru oamenii care lucrau deja în companie.

Povestea a început cu doi imigranți și un garaj

Max a ajuns în Statele Unite din Rusia, în 1993, iar Elena a emigrat din Ucraina în 1999. S-au cunoscut la o petrecere organizată de prieteni în San Diego, la doar câteva săptămâni după sosirea Elenei în America.

Au început o relație doi ani mai târziu, iar apoi s-au căsătorit.

Înainte de BooXkeeping, cei doi au avut o firmă de peisagistică ce ajunsese la aproape 100 de angajați. Totul s-a prăbușit însă odată cu criza financiară din 2008. Max povestește:

„Am fost obligați să declarăm faliment, atât personal, cât și pentru afacere”

Experiența i-a schimbat complet și i-a făcut să înțeleagă că relațiile sunt mai importante decât orice cifră din contabilitate.

Compania construită printre scutece și facturi

În 2011, cei doi au început din nou de la zero și au lansat BooXkeeping chiar din garajul casei lor din San Diego.

Aveau atunci doi copii mici, unul de șase ani și altul de doar un an. Max se ocupa de dezvoltarea afacerii, iar Elena închidea contabilitatea și avea grijă de copii.

Când căsnicia lor a început să se destrame, primul lucru la care s-au gândit a fost să îi protejeze pe cei din jur.

Angajații lucrau într-o cameră care fusese cândva dormitorul copiilor, iar cei doi au decis să închirieze un birou separat pentru ca nimeni să nu fie nevoit să lucreze în mijlocul tensiunilor familiale. Elena adaugă:

„Punem relațiile pe primul loc, indiferent în ce formă continuă ele”

„Nu, Max, țipăm!”

Max încearcă să descrie relația lor actuală într-o lumină destul de calmă. Acesta spune calm:

„Uneori devenim emoționali când discutăm. Nu înseamnă că ne certăm”

Elena îl întrerupe imediat și aduce sinceritatea brutală care a făcut interviul viral:

„Țipăm, Max. Fii sincer. Nu există imaginea asta perfectă a unui cuplu divorțat care lucrează împreună fără probleme. Nu. Țipăm unul la altul”

Totuși, imediat după aceea recunoaște că, într-un mod ciudat, relația lor încă funcționează.

„Facem asta de mulți ani și cumva merge.”

„Compania este al treilea nostru copil”

Max și Elena spun că două lucruri i-au ținut împreună după divorț: copiii și compania.

Le-au promis fiilor lor că nu vor trebui niciodată să aleagă între mamă și tată și că divorțul lor nu va deveni o luptă. Max adaugă:

„Le-am spus că nu vor trebui să decidă cine are dreptate și cine greșește. Și asta nu s-a întâmplat niciodată”

În mod surprinzător, aceeași filozofie au aplicat-o și în business.

Elena descrie compania ca pe „al treilea copil” al lor.

„Spun mereu că această afacere este cu doar un an mai mică decât al doilea meu fiu”, explică ea.

Trăiesc în țări diferite, dar conduc aceeași afacere

După divorț, viețile lor au mers pe drumuri diferite. Max a rămas în San Diego, iar Elena locuiește acum în Barcelona, unde predă și lucrează ca specialist în gestionarea situațiilor de criză.

Cu toate acestea, continuă să petreacă sărbătorile împreună și să fie prezenți la momentele importante din viața copiilor. Fostul soț al Elenei declară:

„Începem afaceri, închidem afaceri, dar încă avem nevoie unul de celălalt”

De la garaj la milioane de dolari

În mod ironic, cei mai buni ani ai companiei au venit după divorț.

BooXkeeping oferă servicii financiare pentru freelanceri și firme mici și mijlocii și a ajuns la 16 francize în Statele Unite.

Compania colaborează cu peste 100 de branduri de francize și a înregistrat venituri de aproximativ 1,4 milioane de dolari anul trecut. Planul pentru acest an este depășirea pragului de 2 milioane și extinderea la 35 de locații.

O relație care nu s-a terminat odată cu divorțul

Max și Elena recunosc că relația lor este departe de a fi perfectă și că încă există conflicte, tensiuni și discuții aprinse.

Doar că, în loc să lase totul să se destrame, au ales să continue. Elena conchide:

„Îmi respect angajamentele și m-am angajat să fac această companie să funcționeze”

Iar Max rezumă întreaga poveste într-o singură frază:

„Nu cred că am fi ajuns aici unul fără celălalt.”

