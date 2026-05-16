Tradiția secretă a Familiei Regale, în pericol din cauza lui Andrew Mountbatten-Windsor

O nouă teorie legată de moartea lui Andrew Mountbatten-Windsor ar putea zdruncina una dintre cele mai vechi tradiții ale Familiei Regale britanice și ar putea scoate la iveală adevărul despre averea acestuia după scandalul Epstein.

Potrivit unei surse citate de presa britanică, moartea lui Andrew ar putea duce la desecretizarea testamentului său, lucru care ar expune public situația reală a finanțelor sale, investițiile și proprietățile pe care le deține.

Tradiția secretizării testamentelor regale ar putea fi încălcată

În mod tradițional, testamentele membrilor seniori ai Familiei Regale sunt sigilate timp de 90 de ani pentru a proteja „demnitatea” și „viața privată” a instituției.

Însă situația lui Andrew, în vârstă de 66 de ani, ar putea fi diferită după ce acesta a fost lipsit de titlurile regale din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein. O sursă a declarat pentru Radar Online:

„De ani întregi există o curiozitate enormă legată de modul în care Andrew își menține stilul de viață după ce a fost practic îndepărtat din viața publică regală”

Aceeași sursă susține că în cercurile regale există convingerea că testamentul lui Andrew „ar putea expune în sfârșit adevărata stare a finanțelor sale, investițiile, aranjamentele legate de proprietăți și cât de bogat este în realitate”.

Scandalul Epstein continuă să afecteze imaginea lui Andrew

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, există tot mai multe voci care cred că averea lui Andrew nu va beneficia de aceeași protecție oferită altor membri ai familiei regale. Aceeași sursă a mai declarat:

„Există o convingere tot mai mare că averea lui Andrew s-ar putea să nu primească aceeași protecție din cauza statutului său schimbat și a prejudiciului provocat de scandalul Epstein”

Cum funcționează regula secretizării testamentelor regale

Din 1910, instanțele britanice au fost solicitate să sigileze testamentele membrilor seniori ai Familiei Regale.

După moartea Prințului Philip în 2021, Înalta Curte din Marea Britanie a decis că aceste documente trebuie păstrate secrete timp de 90 de ani, urmând ca ulterior să se stabilească dacă vor fi făcute publice.

Sir Andrew McFarlane, președintele Diviziei Familiale la acel moment, explica:

„Există nevoia de a proteja aspectele cu adevărat private ale vieții acestui grup restrâns de persoane pentru a menține demnitatea Suveranului și a membrilor apropiați ai familiei sale.”

Testamentele sunt păstrate într-un seif special din Londra aflat sub controlul Înaltei Curți.

Prințesa Diana a fost o excepție

Spre deosebire de alți membri ai Familiei Regale, testamentul Prințesei Diana a fost făcut public după moartea sa din 1997.

Documentele au arătat atunci că cea mai mare parte a averii sale, estimată la 21 de milioane de lire sterline, a fost lăsată prinților William și Harry.

La momentul morții sale, Diana era considerată cetățean privat, astfel că averea ei a intrat sub regulile obișnuite ale sistemului britanic de succesiune.

După pierderea titlurilor regale, Andrew Mountbatten-Windsor este și el considerat acum un simplu cetățean privat.

