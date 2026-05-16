Dieta prin care Jessica Simpson a slăbit 45 kg. La ce trucuri a apelat

De: Elisa Tîrgovățu 16/05/2026 | 07:20
Artista americană Jessica Simpson a vorbit deschis în ultimii ani despre transformările prin care a trecut în ceea ce privește greutatea corporală, dar și despre modul în care a reușit să își recapete echilibrul după mai multe etape dificile din viața personală.

Vedeta, mamă a trei copii, a trecut prin mai multe perioade în care a slăbit și a luat din nou în greutate, experiență pe care a descris-o ca un adevărat „rollercoaster” fizic și emoțional.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, aceasta a mărturisit că a ajuns de trei ori să piardă și să recâștige aproximativ 45 de kilograme, subliniind cât de dificil a fost acest proces și cât de neașteptată i s-a părut revenirea la o formă pe care o consideră stabilă.

Fluctuațiile de greutate pot fi asociate cu un risc crescut de depresie

Specialiștii atrag atenția că acest tip de fluctuație poartă denumirea de „ciclare a greutății” sau weight cycling, un fenomen definit prin pierderi și recâștigări repetate de kilograme. Potrivit dieteticianului Mary Stewart, RD, LD, acest proces poate avea efecte importante asupra organismului și stării psihice.

Studiile citate de aceasta sugerează că astfel de variații pot fi asociate cu un risc crescut de depresie, cu apariția unei relații tensionate cu propriul corp, dar și cu stres psihologic sau tulburări de somn, în special în rândul femeilor.

Experții explică faptul că unul dintre principalele motive pentru care multe persoane ajung să treacă prin acest ciclu este lipsa unui plan alimentar sustenabil pe termen lung. Dietele foarte restrictive sau schimbările bruște de stil de viață pot produce rezultate rapide, însă sunt dificil de menținut în timp, ceea ce duce frecvent la revenirea kilogramelor pierdute.

Jessica Simpson a început un program de remodelare corporală

După nașterea mezinei sale, Birdie Mae, în 2019, Jessica Simpson a început un program de remodelare corporală conceput de antrenorul vedetelor Harley Pasternak. Programul, cunoscut sub numele The Body Reset Diet, a fost gândit ca o abordare graduală, centrată pe schimbări de stil de viață, nu pe restricții drastice.

Potrivit declarațiilor antrenorului, obiectivul nu a fost doar revenirea la forma de dinainte de sarcină, ci construirea unui stil de viață stabil, care să poată fi menținut pe termen lung. Acesta a subliniat în mai multe interviuri că nu susține dietele extreme sau programele de antrenament foarte agresive, deoarece acestea nu produc rezultate durabile.

Deși Jessica Simpson a renunțat în timp la ideea de a-și monitoriza progresul strict prin cântar, ea a reușit să își mențină rezultatele și a declarat că se simte mai puternică atât fizic, cât și emoțional. Transformarea sa a devenit un exemplu des discutat în spațiul public despre echilibrul dintre sănătate, imagine corporală și sustenabilitatea schimbărilor de stil de viață.

Cum este structurată dieta artistei

Dieta Body Reset este structurată pe o perioadă de 15 zile și este împărțită în mai multe etape progresive. În prima fază, toate mesele sunt înlocuite cu smoothie-uri de diferite tipuri și culori, concepute pentru a oferi nutrienți într-o formă ușor de consumat.

În a doua etapă, este introdusă treptat o masă solidă pe zi, care poate fi, de exemplu, o salată sau un sandviș, alături de restul meselor sub formă de băuturi nutritive.

În ultimele faze ale programului, regimul devine unul predominant bazat pe alimente de origine vegetală și cu un aport caloric redus. În această perioadă se consumă două mese solide și un smoothie pe zi, în timp ce alcoolul este complet exclus. Carnea nu este permisă, însă produsele lactate și ouăle pot fi incluse în alimentație.

