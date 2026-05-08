Trauma care i-a schimbat viața Pamelei Anderson! De ce a renunțat la carne și ce dietă are acum actrița

De: Anca Chihaie 08/05/2026 | 06:20
Pamela Anderson, în cadrul unei emisiuni / Sursă foto: Hepta

Actrița și activista Pamela Anderson continuă să surprindă publicul nu doar prin aparițiile sale cinematografice recente, ci și prin stilul de viață pe care îl promovează de ani buni. Vedeta din serialul Baywatch a vorbit în repetate rânduri despre transformarea radicală pe care a făcut-o în alimentația sa, alegând să renunțe complet la carne și să adopte un regim bazat aproape exclusiv pe produse vegetale. Decizia a avut la bază o experiență din copilărie care i-a rămas adânc întipărită în memorie și care i-a schimbat definitiv percepția asupra consumului de carne.

Crescută într-o zonă apropiată de ocean, Anderson provenea dintr-o familie în care peștele și fructele de mare erau consumate frecvent. În copilărie, mesele familiei includeau adesea somon afumat și preparate pescărești tradiționale, iar actrița a mărturisit de-a lungul timpului că aroma somonului pregătit de tatăl său îi amintea de anii petrecuți acasă. Cu toate acestea, odată cu maturizarea și cu apropierea tot mai mare de cauzele pentru protecția animalelor, vedeta a început să elimine treptat produsele de origine animală din dietă.

Ce dietă ține Pamela Anderson

Schimbarea nu a fost una simplă. Anderson a recunoscut că obișnuințele alimentare formate în copilărie sunt dificil de abandonat, mai ales atunci când mesele bogate în brânzeturi, carne sau pește sunt asociate cu momente familiale și tradiții personale. Totuși, actrița a descoperit că legumele gătite simplu, pe foc deschis sau în vase din fontă, îi oferă aceeași satisfacție culinară. În timp, pasiunea pentru preparatele vegetale a devenit atât de mare încât acestea au ajuns să ocupe locul principal în alimentația sa de zi cu zi.

Vedeta și-a schimbat inclusiv modul în care organizează mesele pentru prieteni și invitați. În locul platourilor clasice cu mezeluri și brânzeturi, Anderson preferă acum preparate bazate pe legume, humus, salate elaborate și gustări inspirate din bucătăria mediteraneană. Obiectivul său este ca oamenii să descopere că mesele fără carne pot fi la fel de bogate și savuroase.

Pamela Anderson și Liam Neeson. sursă – hepta

Transformările nu s-au oprit doar la mâncare. Actrița a început să reducă și consumul de cafea, încercând să adopte un stil de viață mai echilibrat. Deși băutura sa preferată rămâne cortado-ul, o combinație între espresso și lapte cald, Anderson a ales să își planteze propria grădină de plante aromatice pentru ceaiuri. Trandafirii, mușețelul și alte plante cultivate chiar de ea au devenit baza unor infuzii naturale pe care le consumă tot mai des.

De asemenea, Pamela Anderson a încercat să elimine și untul din rețetele sale de patiserie. Cunoscuta pasiune pentru deserturi și produse de panificație a determinat-o să experimenteze alternative vegetale pentru croissante și alte preparate considerate greu de realizat fără ingrediente tradiționale. În ultimii ani, actrița a devenit tot mai interesată de gătit și de dezvoltarea propriilor rețete, preferând metode intuitive și combinații simple de ingrediente.

