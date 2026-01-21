Pamela Anderson regretă relația rece cu Tommy Lee: „Mi-ar fi plăcut să rămânem mai apropiați”

Potrivit Vanity Fair, la aproape trei decenii de la unul dintre cele mai mediatizate divorțuri de la Hollywood, Pamela Anderson mărturisește că și-ar fi dorit să păstreze o relație mai bună cu fostul ei soț, Tommy Lee. Deși despărțiți din 1998, actrița spune că nu îi poartă resentimente și speră ca viitorul să le ofere ocazia unor revederi mai senine.

„N-am mai vorbit demult. Îmi lipsește”

Invitată pe 14 ianuarie 2026 în emisiunea Andy Cohen Live de la SiriusXM, Pamela Anderson a vorbit deschis despre legătura fragilă pe care o mai are cu fostul ei soț, Tommy Lee, bateristul trupei Mötley Crüe. Actrița a explicat că, de-a lungul anilor, a încercat să păstreze contactul, însă fără succes. „N-am mai vorbit demult. Îmi lipsește”, a spus ea, subliniind că și-ar fi dorit o relație de prietenie după divorț.

Pamela Anderson a dezvăluit că există totuși șanse să se revadă curând, în contextul unui eveniment de familie important. Fiul lor mai mic, Dylan Jagger, urmează să se căsătorească pe 26 iunie, iar actrița se așteaptă să îi întâlnească atunci pe Tommy Lee și pe soția acestuia, creatoarea de conținut Brittany Furlan.

Încercări discrete de apropiere

Vedeta de 58 de ani a povestit și câteva episoade care arată dorința ei de a menține o punte de legătură. Deși fiii lor, Brandon Thomas (27 de ani) și Dylan Jagger (26 de ani), își vizitează în continuare tatăl, Pamela spune că ea doar întreabă din când în când ce mai face acesta. „Am încercat chiar să-i trimit niște murături”, a spus ea amuzată, relatând cum copiii au sfătuit-o, în cele din urmă, să renunțe. „Probabil că ar trebui să stau deoparte, dar le doresc tot binele.”

Actrița a mai adăugat că lipsa comunicării ar putea avea legătură cu faptul că Tommy Lee este foarte devotat actualei sale soții. „Este un romantic și cred că nu vrea să creeze complicații. Totuși, mi-ar fi plăcut să avem o relație mai bună”, a recunoscut ea.

Un mariaj pasional, marcat de scandaluri

Povestea de dragoste dintre Pamela Anderson și Tommy Lee a început fulgerător în 1994 și s-a concretizat într-o căsătorie improvizată, pe o plajă din Cancún, în februarie 1995. Relația lor a devenit rapid un spectacol mediatic, amplificat de scandalul sextape-ului difuzat ilegal în 1997. Deși au avut împreună doi copii, mariajul a fost afectat de excese și violențe, culminând cu divorțul din 1998, după ce Anderson a depus plângere pentru agresiune. Astăzi, privind înapoi, actrița speră ca timpul să mai vindece din rănile trecutului.

CITEȘTE ȘI:

Cea mai dorită blondă a anilor ’90 spune adevărul despre relația cu celebrul actor! S-a spulberat totul prea repede

Ultimul „Iepuraș” Playboy: povestea tinerei care a intrat în istorie chiar înainte ca revista să se schimbe pentru totdeauna