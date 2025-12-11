Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cea mai dorită blondă a anilor ’90 spune adevărul despre relația cu celebrul actor! S-a spulberat totul prea repede

Cea mai dorită blondă a anilor '90 spune adevărul despre relația cu celebrul actor! S-a spulberat totul prea repede

De: Paul Hangerli 11/12/2025 | 09:10
Cea mai dorită blondă a anilor '90 spune adevărul despre relația cu celebrul actor! S-a spulberat totul prea repede

Pamela Anderson și Liam Neeson! WOW! Combinația la care nu s-ar fi gândit nici cel mai tare scenarist de la Hollywood, tocmai au confirmat ceea ce toată lumea bârfea deja: au fost implicați romantic!

Pamela Anderson și Liam Neeson au format un cuplu

Și nu oricum, ci într-o poveste scurtă, intensă și surprinzător de tandră. Și, culmea! Nu în timpul filmărilor, cum ar fi jurat toți paparazzii, ci după ce au încheiat comedia „The Naked Gun”, unde chimia lor a topit camerele de filmat.

Pamela Anderson și Liam Neeson. sursă – hepta

Pamela, 58 de ani, eterna bombă sexy a anilor ’90 și femeia care a redefinit costumul roșu de salvamar, a spus clar pentru People: „Dacă tot vreți să știți, da, eu și Liam am fost implicați romantic pentru scurt timp”. Evident, internetul a explodat în secunda doi. Și Liam Neeson?

Da, acel Liam Neeson, ajuns la 73 de ani, legenda masculină a filmelor de acțiune, omul cu setul acela foarte special de aptitudini din Taken, mentorul lui Batman în Batman Begins, preotul din Silence și cavalerul Jedi Qui-Gon Jinn din Star Wars. Dur, profund, misterios, un tip pe care îl vezi salvând lumea, nu plivindu-și grădina cu Pamela Anderson. Dar iată că viața bate filmul.

Pamela Anderson și Liam Neeson, cel mai nou cuplu de la Hollywood?

Pamela a povestit că cei doi au petrecut o săptămână intimă în casa actorului din upstate New York. Și când zice intimă, nu înțelegeți greșit: fiecare cu camera lui, asistenții după ei, vizite de la familie, practic un sejur romantic cu audiență. Au luat cina într-un restaurant franțuzesc minuscul, unde Liam a prezentat-o drept viitoarea doamnă Neeson(!). Și, dacă nu era destul de film hollywoodian, Pamela a ajuns să îi îngrijească trandafirii din grădină. Da, trandafirii!

Pamela Anderson și Liam Neeson formează cel mai nou cuplu de la Hollywood? sursă – Hepta

„Era o tufă de trandafiri invadată de mentă, am ajutat cu drag, iar el a apreciat”, a spus ea.

Sună a începutul unui film romantic, cu lumini calde, pulovere pufoase și ferestre mari. Nu e o cascadorie de PR! E real! Pamela, mereu transparentă și deloc subtilă, a ținut să precizeze că nu a fost nicio strategie de marketing.

„Toți credeau că e un stunt publicity, dar noi chiar aveam sentimente reale”, a declarat ea.

Totuși, povestea lor nu s-a transformat în relație oficială. Din spusele Pamelei: Îl ador pe Liam, dar suntem mai buni ca prieteni. O poveste scurtă, dar spectaculoasă, care face showbizul să se clatine ca o barcă în valuri. Rămâne întrebarea de final, una pe care o are deja toată planeta în minte: Oare episodul Pamela–Liam e închis definitiv sau Hollywood-ul ne va oferi „sezonul 2”? Echipa lui Liam Neeson nu a oferit nici o reacție până la această oră!

