Cum arată Pamela Anderson fără niciun strop de machiaj, la 56 de ani. Cea mai recentă ședință FOTO i-a lăsat mască pe fani

Pamela Anderson a îmbrățișat adesea frumusețea naturală în timpul aparițiilor sale publice. Actrița își folosește notorietatea pentru a face public un mesaj impunător, referitor la autenticitatea femeii. Iată cum arată celebra actriță fără niciun strop de machiaj la 56 de ani.

Anderson, în vârstă de 56 de ani, și-a făcut o apariție fără machiaj la multe evenimente mondene , precum Fashion Awards 2023 de la Londra. Actrița și modelul au pășit pe covorul roșu îmbrăcată într-un ansamblu complet alb, format dintr-o pereche de pantaloni largi, un tricou lejer și un blazer crem purtat peste umeri. Modelul a asociat aspectul cu cercei mici din argint. Fața ei a fost în centrul atenției, deoarece părul ei a fost tras înapoi într-o coadă de cal joasă, care a prezentat frumusețea cu fața goală care i-a câștigat pentru prima dată titlurile când a participat la Săptămâna Modei de la Paris în ținută couture, dar fără machiaj.

Într-un videoclip din culise cu style icon-ul îmbrăcându-se pentru show-ul Vivienne Westwood de la Paris Fashion Week, publicat de Vogue France, Anderson a explicat de ce a decis să renunțe la machiaj:

,,Nu știu, ceva a venit peste mine și mă îmbrăcam în aceste haine frumoase și m-am gândit: „Nu vreau să concurez cu hainele. Nu încerc să fiu cea mai frumoasă fată din cameră. Simt că este doar libertate. Este o eliberare.”, a spus ea.

Vedeta Baywatch a menționat că își dezvoltă noul aspect și stil pe cont propriu.

,,Nu am nevoie de stilist. Nu am stilist. Nu am o echipă glam. Fac asta într-un fel, freestyle.”, a adăugat Anderson. Ea a explicat că vrea să fie un model pentru toate aspectele frumuseții.

Citește și: CEA MAI TARE NOAPTE DIN VIAȚA PAMELEI ANDERSON A FOST CU UN BĂRBAT DE 80 DE ANI. „NU L-AM PUTUT UITA NICIODATĂ”

Pamela Anderson se mândrește cu frumusețea ei naturală la 56 de ani

Fosta divă Baywatch își asumă ceea ce este, așa cum este frumusețea personală, matură, fără fard. Fostul sex-simbol Baywatch se arată în paginile High Snobiety într-o ședință foto dinamică, unde îi vedem frumusețea naturală, care, în zilele noastre, este din ce în ce mai rară, mai ales la evenimentele mondene, unde machiajul este la el acasă:

,,Mă simt ca o femeie și o femeie de vârsta mea și o femeie în ochii publicului … Este, de asemenea, treaba ta să fii un model pentru orice. Doar tot felul de alegeri. Așa că sunt doar eu, cam cine sunt, în toate aceste haine grozave.”, a explicat Pamela Anderson.

În ultimul timp, actrița și modelul a ales să-și expună frumusețea naturală, pentru a le reda încrederea femeilor. La început, fiii săi Brandon Thomas, în vârstă de 27 de ani, și Dylan Jagger, în vârstă de 26 de ani, proveniți din căsătoria sa cu muzicianul rock Tommy Lee, în vârstă de 61 de ani, cât și agenții săi și-au exprimat neîncrederea în legătură cu noua sa modalitate de a se arăta în lume. Nu credeau că va dura această versiune, însă, celebra actriță a îmbrățișat cu drag acest trend de luni bune:

,,Atâta timp cât învățăm, suntem pe calea cea bună…” , a scris Pamela Anderson în dreptul uneia dintre postările sale publice pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Citește și: FRUMUSEȚEA CARE ÎNNEBUNEA BĂRBAȚII DIN ROMÂNIA ÎN ANII 90 E DE NERECUNOSCUT. CUM ARATĂ ASTĂZI UNA DINTRE PROTAGONISTELE SERIALULUI BAYWATCH

FOTO: Hepta