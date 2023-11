Frumusețea care înnebunea bărbații din România în anii 90 e de nerecunoscut. Cum arată astăzi una dintre protagonistele serialului Baywatch

Au trecut 20 de ani de când Yasminne Bleeth (55 de ani) a renunțat la actorie, timp în care viața i s-a schimbat la 180 de grade. Celebra actriță din serialul Baywatch, în perioada 1993 – 1997, a înnebunit imaginația bărbaților din România în anii 90, însă acum a ajuns de nerecunoscut.

Yasminne Bleeth a devenit celebră datorită rolului jucat în serialul Baywatch – salvamarul Caroline Holden. În perioada 1993 -1997, actrița a apărut în peste 70 de episoade alături de David Hasselhof, Pamela Anderson, Carmen Elektra și Nicole Eggert. După terminarea celebrului film, actrița s-a remarcat într-o serie de filme de televiziune, printre care ”Heaven”, ”Vegas”, ”Coming Soon” și ”Undercover Angel”.

Citește și: REVENIREA MOMENTULUI ÎN CINEMATOGRAFIE. DUPĂ UN DECENIU DE PAUZĂ, CHUCK NORRIS APARE ÎNTR-UN NOU FILM

Fosta actriță, azi în vârstă de 55 de ani, a fost una dintre cele mai frumoase și dorite femei de la Hollywood, însă timpul și-a pus amprenta asupra aspectului său fizic. Dependența de droguri și abuzul de alcool i-a transformat viața.

În anul 2000 s-a decis să se vindece de dependențe și a fost internată într-o clinică de dezintoxicare din Malibu, acolo unde l-a cunoscut pe Paul Cerrito, actualul soț. Tot în același an, actrița a fost prinsă în timp ce conducea sub influența drogurilor și condamnată la doi ani de închisoare.

În anul 2003, după ce a rupt orice fel de legătură cu lumea vedetelor de la Hollywood, în speranța că va avea parte de o viață liniștită, actrița a vorbit public despre lupta din spatele dependenței de droguri.

”Nu mă gândeam niciodată că o să mă droghez. Mă săturasem să mă simt rănită. Îmi pierdusem încrederea în dragoste. Am vrut doar să mă simt bine din nou. Și știam că drogurile sunt o modalitate ușoară de a obține acest sentiment. Odată ce am început să mă droghez singură, am încetat să mai văd prietenii. Apoi am încetat să mai răspund la telefon. Îmi ascultam mesajele o dată pe zi pentru a mă asigura că nu există urgențe. Până la urmă, am încetat chiar și asta. Din punctul meu de vedere, cocaina îmi ușura viața, mă făcea să uit de problemele pe care le aveam. Cât am fost pe cocaină, nu m-am gândit la probleme. Nu mă mai durea nimic.”, spune actrița în anul 2003, potrivit Mirror.