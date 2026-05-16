Trucurile simple care îți fac casa să pară mereu curată. Sfaturile experților în organizare

O casă ordonată nu înseamnă neapărat ore întregi de curățenie în fiecare zi. Potrivit experților citați de Vogue, câteva obiceiuri simple și mici schimbări de rutină pot face diferența și pot transforma complet atmosfera din locuință.

Specialiștii spun că dezordinea afectează inclusiv starea psihică. Studiile arată că spațiile aglomerate și haotice pot crește nivelul de stres și anxietate, în timp ce camerele curate și organizate contribuie la o stare de calm și concentrare, potrivit Vogue Adria.

Unul dintre cele mai eficiente trucuri recomandate este „regula unui minut”. Mai exact, dacă o activitate durează mai puțin de 60 de secunde, precum spălatul unei căni, pusul hainelor la loc sau aranjarea patului, aceasta ar trebui făcută imediat. În timp, micile sarcini împiedică acumularea dezordinii.

Experții recomandă și metoda curățeniei „în pași mici”. În locul unei zile întregi dedicate curățeniei generale, este mai eficient să organizezi câte o zonă sau o cameră pe rând. Astfel, procesul devine mai puțin obositor și mai ușor de menținut pe termen lung.

Obiceiurile care fac locuința să pară mereu ordonată

Un alt sfat des întâlnit în ghidurile Vogue este ca fiecare obiect să aibă un loc clar. Cutii, coșuri și spații de depozitare bine organizate ajută la reducerea senzației de aglomerație și fac locuința să pară instant mai aerisită.

Specialiștii mai recomandă să nu lași obiectele să se adune pe suprafețe vizibile precum masa din living, noptierele sau blatul din bucătărie. Chiar și câteva minute de ordine seara pot schimba complet aspectul casei a doua zi dimineață.

Printre cele mai ignorate zone din casă se numără spațiile din spatele mobilierului, sertarele, telecomenzile sau suporturile pentru periuțele de dinți. Experții spun că aceste locuri ar trebui curățate periodic pentru a evita acumularea bacteriilor și a prafului.

Psihologii susțin că ordinea din casă poate influența direct starea de bine. „O locuință curată și organizată oferă senzația de control și liniște”, explică specialiștii citați de Vogue.

Pentru mulți oameni, curățenia nu mai este doar o obligație casnică, ci și o metodă de relaxare și reducere a stresului. Tocmai de aceea, trendul „cleaning therapy” și videoclipurile cu organizare au devenit extrem de populare pe rețelele sociale în ultimii ani.

