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Capitala în care a nins în luna august, după o pauză de 15 ani: ”Este ca un basm de iarnă”

De: Emanuela Cristescu 05/08/2026 | 14:36
Capitala în care a nins în luna august, după o pauză de 15 ani: ”Este ca un basm de iarnă”
Capitala în care a nins în luna august, după o pauză de 15 ani: ”Este ca un basm de iarnă”
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Un fenomen rar a avut loc într-o țară din emisfera sudică, unde capitala fost acoperită de zăpadă chiar în luna august, după o pauză de 15 ani. Imaginile au făcut rapid înconjurul internetului, iar localnicii au ieșit din case și din birouri ca să se bucure de un peisaj pe care nu credeau că îl vor mai vedea prea curând.

Este vorba despre Wellington, capitala Noii Zeelande, unde un val de frig venit din Antarctica a adus lapoviță și ninsoare, în timp ce temperaturile au coborât brusc în întreaga țară. În alte orașe, zăpada a fost atât de abundentă încât unii locuitori au ieșit cu schiurile și snowboardurile direct pe străzi.

Fenomen rar în Noua Zeelandă

Frontul rece a adus temperaturi negative, brumă, ninsori și un vânt tăios în aproape toată țara. În trei localități de pe Insula de Sud s-au înregistrat până la -9 grade Celsius, iar autoritățile au fost nevoite să închidă unele autostrăzi din cauza condițiilor periculoase. Pe coasta de est a Insulei de Nord, locuitorii s-au trezit în mijlocul unor furtuni puternice de grindină.

În Wellington, primii fulgi au început să cadă imediat după prânz, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Angajații au ieșit din clădiri pentru a admira ninsoarea, în timp ce rețelele sociale s-au umplut de fotografii și filmări cu peisajele albe.

Capitala în care a nins în luna august, după o pauză de 15 ani: ”Este ca un basm de iarnă”
Capitala în care a nins în luna august, după o pauză de 15 ani: ”Este ca un basm de iarnă”

„Este ca într-un basm de iarnă”, a scris un utilizator pe rețelele sociale.

Un alt localnic și-a exprimat surprinderea în mediul online.

„Ninsoare în Wellington?! Incredibil! Ce mod minunat de a transforma o zi obișnuită”, a scris un alt utilizator.

Entuziasmul oamenilor a fost remarcat inclusiv pe Reddit, unde un internaut a povestit atmosfera din oraș.

„Îmi place cât de sincer și molipsitor este entuziasmul oamenilor. M-am uitat pe fereastra biroului meu și am văzut că fiecare fereastră a clădirii de vizavi era plină de oameni care priveau ninsoarea”, a scris cineva pe Reddit.

Schi și snowboard pe străzi

Nici Dunedin nu a scăpat de vremea extremă. Zăpada a acoperit rapid orașul, iar elevii au fost trimiși acasă din cauza condițiilor dificile. Pentru mulți, însă, ziua s-a transformat într-o adevărată aventură.

Mai multe imagini difuzate de presa locală au surprins oameni care coborau cu snowboardul pe străzi, profitând de stratul consistent de zăpadă. Un schior a fost filmat în timp ce cobora cu viteză pe Baldwin Street, strada recunoscută de Guinness World Records drept cea mai abruptă din lume.

Valul de frig provocat de masa de aer venită din Antarctica continuă să afecteze mai multe regiuni din Noua Zeelandă, iar meteorologii avertizează că temperaturile scăzute și fenomenele de iarnă se vor menține și în perioada următoare.

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