Cristina Petre, cu lacrimi în ochi. Filmarea care i-a speriat pe fani: „Eu nu am renunțat”

Cristina Petre pare că a închis definitiv unul dintre cele mai dureroase capitole din viața ei. După luni în care și-a afișat fără rețineri suferința provocată de despărțirea de Andrei Rotaru, fosta concurentă de la Insula Iubirii le-a arătat fanilor o transformare care nu a trecut neobservată. Dacă în urmă cu ceva timp apărea în filmări cu lacrimi în ochi, astăzi zâmbește din nou și spune că adevărata schimbare a avut loc în sufletul ei.

Bruneta a publicat un videoclip emoționant în care a pus față în față imaginile din perioada în care suferea din dragoste și cele din prezent. Ea a spus că s-a schimbat radical după despărțirea de Andrei Rotaru, bărbatul care i-a frânt inima în emisiunea Insula Iubirii.

„Nu s-a schimbat viața peste noapte. M-am schimbat eu”, a spus Cristina.

Cristina Petre, de nerecunoscut după despărțirea de Andrei

Mesajul nu s-a oprit aici. Fosta concurentă a vrut să le vorbească direct femeilor care trec prin aceeași dramă și care cred că nu vor mai putea zâmbi vreodată. Cristina le-a îndemnat să nu își piardă speranța, convinsă că timpul și răbdarea pot vindeca inclusiv cele mai adânci răni.

„Dacă treci printr-o durere asemănătoare, vreau să-ți spun un lucru: nu renunța. Chiar dacă astăzi nu vezi ieșirea, fiecare pas contează. Eu nu am renunțat în nicio zi și, deși credeam că durerea va rămâne cu mine pentru mult timp, astăzi zâmbesc din nou. Cu credință, cu răbdare și cu oamenii potriviți alături, lucrurile se pot schimba mai repede decât îți poți imagina”, a spus Cristina.

Transformarea ei vine la doar câteva luni după despărțirea definitivă de Andrei Rotaru, relație care a fost urmărită pas cu pas de fanii emisiunii Insula Iubirii. Cei doi au trăit o poveste de iubire de 12 ani, dintre care cinci au fost soț și soție. După divorț au încercat de mai multe ori să se împace, însă fiecare nouă încercare s-a încheiat cu un nou eșec.

Andrei Rotaru a făcut acuzații grave

Dacă Cristina transmite acum că și-a regăsit liniștea, Andrei Rotaru continuă să vorbească despre ruptura dintre ei și susține că finalul relației l-a luat complet prin surprindere. Fostul concurent a făcut acuzații dure la adresa femeii cu care a format un cuplu 12 ani.

„Ea voia doar să fie ea pe primul plan și atât. Andrei să fie fotograf, Andrei să fie videograf și așa mai departe. Andrei era doar pe post de sclav. Andrei era sclavul și atât. 12 ani de zile. Ce a oferit ea în relație, în afară de faptul că a fost? A fost și atât. Părea bine din pozele pe care le punea ea. După mine, eu n-aș fi pus nimic. Aș fi trăit viața simplu, eu și ea, fără media. A prins gustul fanilor. Îmi doresc foarte mult să rămână cu mama ei dragă, de care a ascultat, cu familia ei și cu toți fanii care o iubesc și o apreciază pentru faptul că s-a despărțit de mine. Cu ei să rămână noaptea. Și când citește acatiste sau le ascultă, să își aducă aminte: „Vai, ce bine că m-am despărțit de Andrei”, a spus Andrei la CANCAN.RO.

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Ce face Cristina Petre să treacă mai ușor peste despărțirea de Andrei Rotaru. Fosta concurentă de la Insula Iubirii se simte din ce în ce mai bine