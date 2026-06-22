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Ce face Cristina Petre să treacă mai ușor peste despărțirea de Andrei Rotaru. Fosta concurentă de la Insula Iubirii se simte din ce în ce mai bine

De: Denisa Crăciun 22/06/2026 | 10:19
Ce face Cristina Petre să treacă mai ușor peste despărțirea de Andrei Rotaru. Fosta concurentă de la Insula Iubirii se simte din ce în ce mai bine
Ce face Cristina Petre să treacă peste despărțire /Foto: Instagram
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Cristina Petre și Andrei Rotaru au ales să meargă pe drumuri separate și pare că de această dată este definitiv. Fosta concurentă de la Insula Iubirii se concentrează pe vindecare de sine și pe timpul petrecut cu familia. De curând a împărtășit comunității sale de pe rețelele de socializare ce o ajută în această perioadă să treacă mai ușor peste despărțire.

Deși decizia de a rămâne singură a fost de partea ei, Cristina Petre trece printr-o perioadă dificilă. Cu toate acestea, bruneta se concentrează pe familie și pe fericirea ei. Fosta parteneră a lui Andrei Rotaru a rămas la București și caută bucuria în cele mai mici lucruri. Este foarte activă în mediul online, acolo unde și-a creat o comunitate impresionantă. De curând, fosta concurentă de la Insula Iubirii a împărtășit cu fanii ei ce face pentru a se simți mai bine.

Ce face Cristina Petre să treacă peste despărțirea de Andrei Rotaru

Cristina Petre a ajuns la inimile tuturor telespectatorilor de la Insula Iubirii. Ea a participat alături de Andrei Rotaru, însă au decis să divorțeze imediat după emisiune. La scurt timp s-au împăcat, iar după o vacanță în Bali, Cristina a decis că este mai bine pentru ea să rămână singură. Astfel, Andrei a plecat la Brașov, ea rămânâd în București. Aceasta se concentrează pe familie, prieteni și pe vindecarea de sine.

Recent, bruneta a făcut o nouă postare pe Instagram. Ea și-a creat o comunitate numeroasă căreia împărtășește momente din viața ei. Deși nu este totul roz, aceasta a decis să facă un pas important. Cu ajutorul nepotului ei, Raul, Cristina Petre a reușit să facă din nou sport. Fosta concurentă a postat de la sală, chiar dacă se află la mare împreună cu mama ei și cu Raul.

Ce face Cristina Petre să treacă peste despărțire /Foto: Instagram
Ce face Cristina Petre să treacă peste despărțire /Foto: Instagram

Bună ziua! unde credeți că mă aflu? La sală! Dar cine credeți că m-a îndemnat pe mine să ajung aici? Nepoțelul meu, care mo-a dat șlarfii (n.r. încălțările) lui de plajă, pentru că eu nu mi-am luat încălțăminte pentru mișcare. Bine că ne potrivim la număr de la picior. Sunt foarte entuziasmată. Sunt fericită!, a scris Cristina Petre pe Instagram.

VEZI ȘI: Cum a apărut Cristina Petre după mesajul tăios de la Andrei Rotaru. Bruneta a luat o decizie în favoarea ei

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