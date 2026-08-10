Cine este martorul-cheie din ancheta morții Danielei Florea, românca din Italia găsită în lada patului

Au ieșit la iveală informații suplimentare în ancheta morții Danielei Florea, românca din Torino găsită fără viață după zece zile, ascunsă în lada patului din propriul apartament.

Ancheta se complică, deoarece copilul ei de șase ani ar putea deveni martor esențial, fiind prezent în intervalul în care suspectul ar fi intrat și ieșit din locuință.

Ancheta morții Danielei Florea se complică

Surse din anchetă indică faptul că Daniela Florea a fost ucisă în noaptea de 9 iulie, iar camerele de supraveghere l-ar fi surprins pe fostul ei partener, Daniel Trandafir, părăsind apartamentul în perioada în care femeia era deja decedată. În imaginile analizate, bărbatul apare împreună cu fiul său și cu câinele familiei, detaliu care îi determină pe anchetatori să ia în calcul posibilitatea ca minorul să fi asistat la momentele critice dinaintea morții mamei.

Autopsia arată că victima a suferit un traumatism cranian sever și o compresie violentă la nivelul gurii și gâtului, concluziile medicilor legiști eliminând varianta unui accident. Procurorii italieni au stabilit că moartea a fost una violentă, iar modul în care trupul a fost ascuns indică o încercare de a întârzia descoperirea cadavrului.

Cine este martorul-cheie din dosar

Daniel Trandafir, principalul suspect, rămâne în arest preventiv după audierea din 7 august, în care a refuzat să ofere declarații. Ancheta se concentrează acum pe reconstituirea ultimelor ore ale victimei și pe rolul pe care copilul l-ar putea avea în clarificarea cronologiei.

Printre ipotezele luate în calcul se află și conflictul generat de despărțirea celor doi. Daniela ar fi încercat să încheie relația, însă bărbatul nu ar fi acceptat ruptura. Potrivit apropiaților, acesta ar fi continuat să o urmărească și să îi controleze viața chiar și după separare, comportament care ar fi putut escalada până la tragedia din apartamentul din Torino.

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Misterul morții româncei ascunse în lada patului. Noile analize care ar putea elucida cazul