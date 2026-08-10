Acasă » Știri » Cine este martorul-cheie din ancheta morții Danielei Florea, românca din Italia găsită în lada patului

Cine este martorul-cheie din ancheta morții Danielei Florea, românca din Italia găsită în lada patului

De: David Ioan 10/08/2026 | 21:28
Cine este martorul-cheie din ancheta morții Danielei Florea, românca din Italia găsită în lada patului
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Au ieșit la iveală informații suplimentare în ancheta morții Danielei Florea, românca din Torino găsită fără viață după zece zile, ascunsă în lada patului din propriul apartament.

Ancheta se complică, deoarece copilul ei de șase ani ar putea deveni martor esențial, fiind prezent în intervalul în care suspectul ar fi intrat și ieșit din locuință.

Ancheta morții Danielei Florea se complică

Surse din anchetă indică faptul că Daniela Florea a fost ucisă în noaptea de 9 iulie, iar camerele de supraveghere l-ar fi surprins pe fostul ei partener, Daniel Trandafir, părăsind apartamentul în perioada în care femeia era deja decedată. În imaginile analizate, bărbatul apare împreună cu fiul său și cu câinele familiei, detaliu care îi determină pe anchetatori să ia în calcul posibilitatea ca minorul să fi asistat la momentele critice dinaintea morții mamei.

Autopsia arată că victima a suferit un traumatism cranian sever și o compresie violentă la nivelul gurii și gâtului, concluziile medicilor legiști eliminând varianta unui accident. Procurorii italieni au stabilit că moartea a fost una violentă, iar modul în care trupul a fost ascuns indică o încercare de a întârzia descoperirea cadavrului.

Cine este martorul-cheie din dosar

Daniel Trandafir, principalul suspect, rămâne în arest preventiv după audierea din 7 august, în care a refuzat să ofere declarații. Ancheta se concentrează acum pe reconstituirea ultimelor ore ale victimei și pe rolul pe care copilul l-ar putea avea în clarificarea cronologiei.

Printre ipotezele luate în calcul se află și conflictul generat de despărțirea celor doi. Daniela ar fi încercat să încheie relația, însă bărbatul nu ar fi acceptat ruptura. Potrivit apropiaților, acesta ar fi continuat să o urmărească și să îi controleze viața chiar și după separare, comportament care ar fi putut escalada până la tragedia din apartamentul din Torino.

CITEŞTE ŞI: Daniela Florea, condusă pe ultimul drum după tragedia din Italia. Comunitățile s-au mobilizat pentru repatriere

Misterul morții româncei ascunse în lada patului. Noile analize care ar putea elucida cazul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
George Restivan a luat exemplu de la Selena Gomez! I-a sărutat picioarele Adrianei Bahmuțeanu
Știri
George Restivan a luat exemplu de la Selena Gomez! I-a sărutat picioarele Adrianei Bahmuțeanu
Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit! Tiktokerul i-a spus „adio” după ce a fost surprinsă în brațele altui bărbat la mare
Știri
Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit! Tiktokerul i-a spus „adio” după ce a fost surprinsă în brațele…
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Mediafax
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei”
Gandul.ro
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan
Adevarul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate...
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova
Digi24
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din...
SCANDAL monstru înainte de un zbor Anglia-SUA. Scenele din avion au devenit virale
Mediafax
SCANDAL monstru înainte de un zbor Anglia-SUA. Scenele din avion au devenit virale
Parteneri
Cele două zodii care vor fi apărate de Fecioara Maria până pe 15 august. Acești nativi vor avea parte de cele mai frumoase zile din ultimii 3 ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cele două zodii care vor fi apărate de Fecioara Maria până pe 15 august. Acești...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Schimbările pe care numerologul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie un an de transformări uriașe”
Click.ro
Schimbările pe care numerologul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie...
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce reacție au avut polițiștii
Digi24
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat...
Un producător din CHINA urcă rapid în clasamentul auto din România. Despre cine este vorba?
Promotor.ro
Un producător din CHINA urcă rapid în clasamentul auto din România. Despre cine este vorba?
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Oferta LIDL pentru scule din gama Parkside: fierăstrău pendular la sub 130 de lei
go4it.ro
Oferta LIDL pentru scule din gama Parkside: fierăstrău pendular la sub 130 de lei
Cercetătorii au creat câini la care oamenii să nu fie alergici
Descopera.ro
Cercetătorii au creat câini la care oamenii să nu fie alergici
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei”
Gandul.ro
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România:...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Usher, acuzat că și-a trimis „clona” pe scenă. Reacția cântărețului după ce fanii au observat ...
Usher, acuzat că și-a trimis „clona” pe scenă. Reacția cântărețului după ce fanii au observat ceva ciudat
Aubrey Plaza a născut! Actrița din „The White Lotus” și Christopher Abbott au devenit părinți ...
Aubrey Plaza a născut! Actrița din „The White Lotus” și Christopher Abbott au devenit părinți pentru prima dată
George Restivan a luat exemplu de la Selena Gomez! I-a sărutat picioarele Adrianei Bahmuțeanu
George Restivan a luat exemplu de la Selena Gomez! I-a sărutat picioarele Adrianei Bahmuțeanu
Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit! Tiktokerul i-a spus „adio” după ce a fost surprinsă ...
Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit! Tiktokerul i-a spus „adio” după ce a fost surprinsă în brațele altui bărbat la mare
Ce afacere a pornit un bărbat după ce Dunărea a secat alarmant. Tariful lui este de 20 de euro
Ce afacere a pornit un bărbat după ce Dunărea a secat alarmant. Tariful lui este de 20 de euro
De ce s-a dus acest tânăr la sesiunea de BAC 2026 din august: „Mai mult pentru asta am venit”
De ce s-a dus acest tânăr la sesiunea de BAC 2026 din august: „Mai mult pentru asta am venit”
Vezi toate știrile