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Ce a făcut Cătălin Crișan la câteva ore după ce s-a despărțit de iubită: „În orice cuplu se întâmplă frecvent”

De: David Ioan 10/08/2026 | 22:15
Ce a făcut Cătălin Crișan la câteva ore după ce s-a despărțit de iubită: „În orice cuplu se întâmplă frecvent”
Ce a făcut Cătălin Crișan la câteva ore după ce s-a despărțit de iubită: „În orice cuplu se întâmplă frecvent”
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Cătălin Crișan și partenera lui au revenit la sentimente bune la foarte scurt timp după anunțul despărțirii publicat pe Facebook.

Separarea lor a durat doar câteva ore, deși mesajul artistului sugera că relația se încheiase definitiv.

Ce a făcut Cătălin Crișan la câteva ore după ce s-a despărțit de iubită

În urmă cu câteva zile, cântărețul a făcut public faptul că el și Camelia nu mai formează un cuplu. Nu era prima dată când cei doi treceau printr-o astfel de situație, însă nici de această dată ruptura nu s‑a prelungit. La o zi după postarea în care spunea că este din nou singur, Cătălin Crișan a revenit asupra deciziei și a șters mesajul.

Artistul a explicat că împăcarea a venit firesc, după ce au clarificat o discuție tensionată:

„Pentru că m-ai contactat să mă întrebi cum sunt, pot să îți spun, așadar, că practic, între noi a fost o discuție în contradictoriu și am decis împreună să trecem peste. În orice cuplu se întâmplă frecvent. M-am pripit cu acea postare, pe care de altfel am șters-o după câteva ore”.

„În orice cuplu se întâmplă frecvent”

Relația dintre Cătălin Crișan și Camelia durează de trei ani, timp în care au existat și alte momente de distanță, dar niciodată de lungă durată. Camelia îl însoțește frecvent la evenimente și vorbește deschis despre legătura lor:

„Este povestea noastră și o ținem pentru noi. Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice și el la fel pentru mine (…) Este un bărbat romantic și foarte serios. Am 49 de ani, nu-mi ascund vârsta (…) Zilnic îi fac declarații de dragoste și el mie. Suntem de 3 ani împreună și sper să rămânem toată viața împreună”.

Cei doi au decis să lase în urmă neînțelegerile și să continue relația, considerând incidentul doar un episod trecător.

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