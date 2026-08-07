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Cătălin Crișan s-a despărțit de logodnica sa, doamna Camelia: „Ce vă rog este să mă criticați ușor”

De: Anca Chihaie 07/08/2026 | 10:43
Cătălin Crișan s-a despărțit de logodnica sa, doamna Camelia: „Ce vă rog este să mă criticați ușor”
Cătălin Crișan și Camelia
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Cătălin Crișan și Camelia nu mai formează un cuplu. Artistul a confirmat despărțirea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care a anunțat că relația sa a ajuns la final. De această dată, cântărețul nu a oferit detalii despre motivele care au dus la separare și a transmis că preferă ca aspectele legate de viața sa sentimentală să rămână în zona privată.

Vestea vine după o perioadă în care relația dintre Cătălin Crișan și Camelia a trecut prin mai multe momente dificile. Cei doi au avut parte de o despărțire și de o împăcare, iar în ultimele luni păreau să fi depășit problemele care le afectaseră relația.

Cătălin Crișan și Camelia s-au despărțit!

Artistul a decis să facă personal anunțul privind separarea, înainte ca informația să apară în spațiul public din alte surse. Cătălin Crișan a lăsat să se înțeleagă că nu intenționează să transforme despărțirea într-un subiect de discuție și că nu dorește să explice ce s-a întâmplat între el și partenera sa.

În prezent, cântărețul este din nou singur, după o relație care a avut mai multe etape și care, la un moment dat, părea să se îndrepte către un viitor împreună.

Povestea de dragoste dintre Cătălin Crișan și Camelia nu a fost lipsită de obstacole. În primăvara anului 2025, cei doi au trecut printr-o primă despărțire despre care s-a vorbit intens în presa mondenă.

„Doar pentru cei interesați, vă anunț că relația mea, cu prietena mea, Doamna Camelia, s-a încheiat. Sper să nu mă întrebați de ce… Ce vă rog, este să mă criticați «ușor». Cum vă spun de fiecare dată: îmi iubesc românii mei și fac acest lucru de 39 de ani. Restul… este treaba mea…

Vă vine să credeți? Un apus pozat de către mine în Israel, acum câteva zile. Vă iubesc românii mei!”, a transmis  Cătălin Crișan pe Facebook.

La vremea respectivă, artistul a preferat să nu intre în amănunte și să păstreze pentru el motivele care au dus la separare. Situația dintre cei doi a devenit însă ulterior mai complicată, după ce Camelia a făcut acuzații grave la adresa cântărețului.

Femeia a susținut atunci că ar fi fost agresată fizic de Cătălin Crișan și, potrivit informațiilor apărute la acel moment, ar fi apelat numărul de urgență 112 în aprilie 2025. Ulterior, cazul ar fi ajuns și în atenția procurorilor, după ce Camelia ar fi depus o plângere.

La câteva luni după episodul tensionat, Cătălin Crișan și Camelia au revenit la sentimente mai bune și au decis să reia relația. În toamna anului 2025, cei doi au reapărut împreună în public, iar apropierea lor a confirmat faptul că împăcarea nu fusese doar una temporară.

La acel moment, Camelia susținea că relația lor dura de aproximativ trei ani și vorbea despre dorința ca povestea lor să continue pe termen lung. Cătălin Crișan o prezenta, la rândul său, drept logodnica sa, semn că lucrurile dintre ei păreau să fi evoluat într-o direcție serioasă.

„E logodnica mea de trei ani. Nu mă întreba de însurătoare, că habar n-am, o să vedem. Sunt! (n.r. – fericit)”, spunea și Cătălin Crișan acum ani de zile.

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