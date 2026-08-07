Președintele FIFA, Gianni Infantino, ar fi oferit Marocului posibilitatea de a găzdui finala Cupei Mondiale din 2030 în schimbul sprijinului federațiilor africane pentru realegerea sa la conducerea forului mondial.

Informația apare într-un moment sensibil pentru Infantino, care se confruntă cu presiuni după o serie de controverse privind modul în care este condusă FIFA. Potrivit El Español, o eventuală înțelegere ar fi avut ca miză finala turneului din 2030, competiție organizată de Spania, Portugalia și Maroc.

Gianni Infantino ar fi făcut o promisiune Marocului

Potrivit informațiilor, Infantino ar fi sugerat că Marocul ar putea primi dreptul de a găzdui finala Cupei Mondiale din 2030 dacă ar beneficia de sprijinul federațiilor africane pentru un nou mandat în fruntea FIFA.

Finala reprezintă una dintre principalele mize ale organizării turneului din 2030. Spania și Marocul își doresc ambele să găzduiască partida decisivă, iar stadionul Santiago Bernabeu din Madrid și viitorul Grand Stade Hassan II din Casablanca sunt printre variantele vehiculate.

În cazul în care informația s-ar confirma, o asemenea promisiune ar reprezenta o controversă majoră pentru FIFA, deoarece decizia privind stadionul care va găzdui finala ar trebui să fie separată de procesul electoral pentru conducerea organizației.

FIFA neagă informația

FIFA a respins însă acuzațiile. Forul mondial a calificat informațiile drept false și înșelătoare și a transmis că nu a fost făcută nicio promisiune privind organizarea finalei Cupei Mondiale din 2030 în Maroc.

Organizația condusă de Gianni Infantino a precizat că decizia privind locul în care se va disputa finala va fi luată ulterior. FIFA nu a anunțat până în prezent stadionul care va găzdui partida.

Autoritățile spaniole au reacționat, de asemenea, la informațiile apărute în presa britanică și spaniolă. Oficialii de la Madrid au transmis că rămân încrezători că finala Cupei Mondiale din 2030 va fi organizată în Spania.

Turneul are loc în Spania, Portugalia și Maroc

Spania, Portugalia și Maroc vor organiza împreună ediția din 2030 a Cupei Mondiale, însă meciurile nu vor fi distribuite în mod egal între cele trei țări. O parte dintre partidele turneului se vor disputa în Spania, iar Portugalia și Maroc vor găzdui, la rândul lor, meciuri ale competiției. Finala este însă cea mai importantă partidă și, implicit, cea mai disputată din punct de vedere simbolic și comercial.

Spania speră ca meciul pentru trofeu să fie organizat la Madrid, pe Santiago Bernabeu, stadionul lui Real Madrid. Marocul își dorește însă să găzduiască finala la Casablanca, pe Grand Stade Hassan II, arena care este în prezent în construcție și care este proiectată să devină unul dintre cele mai mari stadioane de fotbal din lume.

Gianni Infantino, în centrul mai multor controverse

Informațiile despre presupusa promisiune adresată Marocului apar la scurt timp după o altă controversă în care a fost implicat Infantino. Președintele FIFA a fost nevoit să renunțe la un plan privind atragerea unor investitori privați în drepturile comerciale ale Cupei Mondiale și ale altor competiții organizate de forul mondial.

Propunerea FIFA Forward Enterprise a stârnit reacții puternice în lumea fotbalului, iar UEFA a amenințat cu boicotarea unor evenimente FIFA dacă proiectul ar fi fost aprobat.

Infantino și-a cerut ulterior scuze pentru „greșelile” făcute în procesul de concepere și comunicare a proiectului. În urma unei reuniuni de criză, conducerea FIFA și-a reafirmat însă sprijinul pentru președintele forului mondial.

CITEȘTE ȘI:

Ce gest a făcut Gianni Infantino ca să-și păstreze funcția. A convocat o reuniune de urgență a conducerii FIFA

Prima federație care îi întoarce spatele lui Gianni Infantino. Țara care nu îl mai vrea la conducerea FIFA