Ce a făcut Alina Pușcău cu un an înainte să fie diagnosticată cu cancer la sân: „Am dat bani să fiu acolo, dar nu am știut că am”

În urmă cu doar câteva zile, Alina Pușcău a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Modelul internațional a dezvăluit că medicii i-au descoperit mai mulți noduli la sân și în zona axilei, iar astăzi începe tratamentul la UCLA, unul dintre cele mai renumite centre medicale din Statele Unite ale Americii. În tot acest context, a ieșit la iveală și un gest impresionant făcut de vedetă în urmă cu un an, fără să bănuiască faptul că destinul avea să o pună chiar pe ea în fața aceleiași lupte.

Alina Pușcău, noi declarații despre boala sa

Stabilită de mulți ani în SUA, Alina Pușcău și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor de pe rețelele sociale și le-a cerut sprijinul moral și rugăciunile într-un moment extrem de delicat. Ea a explicat că traversează o perioadă complicată, după ce a primit un diagnostic sever, iar boala s-a extins, ceea ce face ca tratamentul care urmează să fie unul esențial. (Detalii AICI)

Mesajele publicate de româncă au stârnit un val impresionant de solidaritate. Mii de oameni i-au transmis încurajări și gânduri bune, iar reacțiile primite au emoționat-o profund. Alina Pușcău le-a mărturisit celor care o urmăresc că susținerea lor îi oferă puterea de a merge mai departe și speranța că va reuși să depășească această încercare.

Ce a făcut Alina Pușcau în urmă cu un an

Printre cele mai emoționante mărturisiri făcute de model se numără și amintirea unui eveniment caritabil la care a participat anul trecut. Atunci, Alina Pușcău a alergat într-o cursă dedicată femeilor diagnosticate cu cancer de sân, contribuind financiar și alegând să fie alături de cele care treceau prin această suferință.

Privind acum în urmă, fosta concurentă Asia Express spune că nu și-ar fi imaginat niciodată că va ajunge chiar ea să lupte cu aceeași boală.

„Pentru că v-ați rugat pentru mine, a venit miracolul. Vineri, pe 7, UCLA încearcă să-mi salveze viața. Am cancer la sân, am intrat în metastază, este foarte greu pentru mine. Nu este ușor, dar cu rugăciunile voastre și cu credința voastră voi trece peste acest moment. Anul trecut am alergat pentru breast cancer, pentru ESC. Am vrut să ajung acolo, am cumpărat tricou, am dat bani ca să fiu acolo pentru femeile astea. Dar n-am știut că eu am acest…”, a povestit Alina Pușcău pe rețelele de socializare.

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