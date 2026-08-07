Gestul făcut de regretata Tal Berkovich pentru Alina Pușcău, înainte să moară: „Mi-a salvat viața!”

Alina Pușcău traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, după ce a dezvăluit public că se confruntă cu cancer la sân.

În timp ce încearcă să gestioneze tratamentul, șocul diagnosticului și schimbările radicale din viața ei, modelul a vorbit deschis despre momentul care i-a schimbat destinul. Un moment care nu ar fi existat fără prietena ei, fosta concurentă Chefi la cuţite Tal Berkovich, care a ţi-a peirdut viaţa în urma unui accident. Aceasta a intuit că ceva nu este în regulă cu Alina și a acționat înainte să fie prea târziu.

Gestul făcut de regretata Tal Berkovich pentru Alina Pușcău, înainte să moară

Într-o confesiune emoționantă, Alina Pușcău a povestit cum Tal Berkovich a fost singura persoană care a insistat să o ducă la spital, într-o perioadă în care nimeni nu bănuia gravitatea situației.

Prietena ei a simțit că Alina are nevoie de ajutor medical urgent și nu a acceptat niciun refuz.

„În decembrie, prietena mea Tal Berkovich m-a luat la spital. A fost singura care a crezut că am ceva, că ceva nu este în regulă cu mine. Mi-a salvat viața fata aia. N-am putut să vorbesc când ea a murit. N-am putut să vă spun, dar am scris în toate mesajele că ea mi-a salvat viața. Dacă nu era ea, eu nu eram în viață.”, a spus Alina Puşcău pe Instagram.

„Mi-a salvat viața!”

Declarația ei a stârnit reacții puternice în mediul online, mulți oameni empatizând cu drama pierderii unei prietene apropiate exact în momentul în care acea prietenă i-a oferit șansa la viață.

Gestul lui Tal Berkovich devine cu atât mai impresionant cu cât a venit într-un moment în care Alina nu avea simptome evidente și nu se gândea că ar putea fi vorba despre o boală atât de gravă. Intuiția și insistența lui Tal au făcut diferența dintre viață și moarte.

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