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Cum arată Andreea Popescu după ce s-a operat. Primele imagini cu noua intervenție estetică

De: Andreea Stăncescu 07/08/2026 | 11:24
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile făcute / Sursa foto: Social media
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Andreea Popescu a făcut mai multe schimbări estetice, pe care le-a pregătit de ceva vreme. Influencerița a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală care a vizat atât zona feței, cât și abdomenul, iar acum se concentrează pe recuperare și pe rezultatele pe care începe deja să le observe.

La doar câteva zile după operație, vedeta s-a întors la clinica unde a fost operată pentru primele ședințe dedicate recuperării. Aceste proceduri sunt necesare pentru o vindecare cât mai bună, în special în zona abdomenului, și fac parte din planul recomandat de medicul care a efectuat intervențiile.

Andreea Popescu le-a povestit urmăritorilor că încă are urme vizibile ale operației, precum vânătăi și umflături la nivelul feței, însă spune că acestea sunt normale și vor dispărea pe măsură ce organismul se reface. Chiar dacă schimbarea este încă în desfășurare, influencerița se declară mulțumită de evoluția pe care o observă și este optimistă în privința rezultatului final.

„Sunt eu, în caz că nu mă recunoașteți încă. Aveți puțină răbdare să treacă vânătăile și umflăturile. La trei zile am venit la recuperare cu toate aparatele minune din clinica doamnei doctor”, a declarat Andreea Popescu, pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Andreea Popescu a lipsit de pe rețelele de socializare din cauza intervențiilor

În ultimele zile, prezența sa pe rețelele de socializare a fost redusă, lucru remarcat de fanii săi. Ulterior, Andreea Popescu a explicat că absența a fost cauzată de operație și de perioada petrecută în spital, precizând că starea ei este bună și că își dorește să revină curând cu explicații despre intervențiile pe care le-a ales.

Decizia de a apela la aceste proceduri nu a fost una spontană. Influencerița vorbea încă de acum câteva săptămâni despre intenția de a face aceste schimbări, iar acum și-a dus planul la bun sfârșit.

„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări. Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi. Voi reveni aici imediat ce mă voi simți mai bine și am să vă povestesc tot” , a transmis Andreea Popescu, pe Instagram.

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