Cioban din Argeș, atacat de urs în timp ce își apăra turma de oi! Ce răni i-a cauzat animalul

Un cioban a fost atacat de un urs în Masivul Iezer-Păpușa, în zona montană a județului Argeș. Bărbatul se afla cu turma de oi în apropierea Vârfului Iezerul Mic atunci când animalul sălbatic s-a apropiat. Pentru a-și proteja animalele, ciobanul ar fi încercat să țină ursul la distanță, însă a fost atacat și mușcat la nivelul gambei.

Incidentul s-a produs joi seară, într-o zonă montană greu accesibilă. Din cauza locului în care se afla, bărbatul nu a putut solicita imediat intervenția autorităților. El a reușit să ceară ajutor abia în dimineața zilei de vineri, când a apelat numărul de urgență și a anunțat că fusese rănit în urma atacului.

Cioban din Argeș, atacat de urs în timp ce își apăra turma de oi!

Solicitarea a declanșat o intervenție a salvatorilor montani și a jandarmilor. O echipă din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș, prin Baza Salvamont Voina, s-a deplasat către zona Vârfului Iezerul Mic pentru a ajunge la cioban și a-l transporta într-un loc de unde putea fi preluat de un echipaj medical.

Misiunea de salvare a fost îngreunată de relieful specific zonei montane și de accesul dificil. Salvatorii au reușit însă să ajungă la bărbat în cursul dimineții. Acesta era conștient și putea comunica cu echipele de intervenție. În urma evaluării inițiale, s-a stabilit că principalul traumatism era o mușcătură provocată de urs la nivelul gambei.

După ce a fost preluat de salvatorii montani, ciobanul a fost transportat din zona în care se afla până în apropierea punctului Iezerul Mic. De acolo, intervenția a continuat cu ajutorul ambulanței Salvamont Argeș, care urma să îl transporte către Portăreasa. În acel punct, bărbatul trebuia să fie preluat de un echipaj SMURD și dus la spital pentru îngrijiri medicale și evaluări suplimentare.

La operațiunea de salvare au participat salvatori montani din cadrul Bazei Salvamont Voina și jandarmi montani. Intervenția a fost necesară atât pentru acordarea primului ajutor victimei, cât și pentru evacuarea acesteia din zona izolată în care avusese loc atacul.

Incidentul readuce în atenție riscurile pe care le presupune prezența urșilor în zonele montane din România. Animalele sălbatice pot deveni imprevizibile atunci când sunt surprinse, când își simt puii în pericol sau când se apropie de turme și de surse de hrană. În cazul de față, ciobanul se afla în apropierea oilor sale și ar fi intervenit pentru a-și proteja turma în momentul în care ursul a atacat.

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