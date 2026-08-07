Bianca Pop de la Insula Iubirii explică de ce s-a despărțit de George, tatăl fetiței sale: „Aleg să merg mai departe cu demnitate”

Bianca Pop, cunoscută publicului după participarea la „Insula Iubirii”, traversează o perioadă dificilă pe plan personal. Fosta ispită a anunțat recent că relația cu George, bărbatul alături de care și-a întemeiat o familie și cu care are o fetiță, a ajuns la final. Separarea vine după mai mulți ani în care cei doi au locuit împreună în Spania și au încercat să își construiască o viață de familie departe de România.

Vestea despărțirii a fost făcută publică de Bianca Pop în timpul nopții, prin intermediul rețelelor de socializare. Fosta ispită a ales să vorbească despre schimbarea importantă din viața sa într-un mesaj adresat celor care îi urmăresc activitatea online.

Bianca Pop de la Insula Iubirii explică de ce s-a despărțit de George

Bianca Pop și George au format un cuplu timp de mai mulți ani, iar relația lor a evoluat într-o familie odată cu venirea pe lume a fiicei lor. În urmă cu aproximativ trei ani, fosta participantă de la „Insula Iubirii” a devenit mamă pentru prima dată, iar viața sa s-a concentrat tot mai mult în jurul copilului și al familiei.

Cei doi au ales să își stabilească domiciliul în Spania, în zona Elche, în apropiere de Alicante. Mutarea peste hotare a reprezentat pentru Bianca Pop începutul unei noi etape, după perioada în care devenise cunoscută în România datorită apariției în emisiunea de la Antena 1.

În Spania, fosta ispită s-a ocupat de creșterea fiicei sale și a fost implicată inclusiv în activitățile familiei. George administra un restaurant destinat evenimentelor, iar Bianca Pop a făcut parte din viața construită de cei doi în această perioadă.

„Relația mea cu George a ajuns la final. A fost o decizie deloc ușoară, dar uneori încheierea unui capitol este începutul unui drum mai liniștit. Nu caut explicații, judecăți sau vinovați Aleg să merg mai departe cu demnitate, respect pentru mine și cu speranța că viitorul îmi va aduce liniștea pe care o caut. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi respectați decizia și îmi sunteți alături!”, a continuat fosta ispită. „Vă rog să îmi respectați durerea și tăcerea. Sunt momente în care liniștea spune mai mult decât orice cuvânt. Mulțumesc pentru înțelegere”, a scris Bianca.

Deși în mediul online au existat, de-a lungul timpului, imagini și momente care prezentau aspecte din viața lor de familie, relația dintre cei doi nu a fost lipsită de perioade dificile. În cele din urmă, Bianca Pop a decis să facă public faptul că ea și tatăl copilului său nu mai formează un cuplu.

Despărțirea pare să fi fost o hotărâre importantă pentru fosta ispită, care a transmis că își dorește să păstreze discreția în ceea ce privește motivele care au dus la separare. Ea nu a oferit detalii despre problemele existente în relație și nici nu a indicat existența unui vinovat pentru ruptura dintre cei doi.

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