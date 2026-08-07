Nicolae Stoica – ultimul mare interbelic. O recuperare istorică după mai bine de 80 de ani

Fundația Jean Louis Calderon, în parteneriat cu Muzeul Național al Bucovinei, are onoarea de a anunța deschiderea expoziției „Nicolae Stoica – ultimul mare interbelic”, eveniment care va avea loc miercuri, 12 august 2026, ora 13.00, la sediul Muzeului Național al Bucovinei.

Curatoriată și documentată de Damian Florea, președintele Fundației Jean Louis Calderon, expoziția reprezintă un moment de referință pentru istoria artei românești, readucând în atenția publicului opera unuia dintre pictorii remarcabili ai generației interbelice, un artist a cărui carieră a fost întreruptă brutal după instaurarea regimului comunist și care, timp de peste opt decenii, a rămas aproape absent din circuitul marilor expoziții.

Expoziția este însoțită de un catalog monografic amplu, semnat de Damian Florea, rezultat al unei cercetări desfășurate pe parcursul mai multor ani în arhive, biblioteci și muzee din țară și din străinătate. Volumul reconstituie pentru prima oară, într-o manieră documentată și critică, traseul artistic și uman al lui Nicolae Stoica, de la afirmarea sa din perioada interbelică până la destinul său dramatic din anii postbelici.

Evenimentul reunește 39 de picturi în ulei și 10 desene, provenite din importante colecții muzeale și colecții particulare, oferind cea mai amplă prezentare a operei de șevalet a artistului realizată până în prezent.

La realizarea expoziției au contribuit cu generozitate:

Muzeul Național de Artă al României;

Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

Muzeul de Artă Craiova;

Muzeul Județean de Artă – Centrul Artistic Baia Mare;

Muzeul Municipiului București;

Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad.

Dincolo de valoarea artistică a lucrărilor expuse, proiectul își propune să reconstituie și să restituie memoriei culturale românești un nume care, în perioada interbelică, s-a aflat firesc alături de cei mai importanți artiști ai generației sale, participând la Saloanele Oficiale, la expoziții internaționale și la Bienala de la Veneția din 1942. Marginalizarea de după război a făcut ca pictura sa de șevalet să fie aproape uitată, în ciuda incontestabilei sale valori.

Expoziția „Nicolae Stoica-ultimul mare interbelic” nu este doar o retrospectivă, ci și un gest de recuperare istorică și de restabilire a adevărului artistic. Ea invită publicul și specialiștii să redescopere un creator care își revendică, prin forța operei sale, locul legitim în patrimoniul picturii românești.

Date tehnice:

Vernisaj: miercuri, 12 august 2026, ora 13.00

Locul desfășurării: Muzeul Național al Bucovinei

Expoziție: 39 de picturi în ulei și 10 desene

Catalog: monografie semnată de Damian Florea

Organizator: Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Fundația Jean Louis Calderon

Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava