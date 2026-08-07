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Programa pentru liceu se schimbă în anul școlar 2026-2027. Ce trebuie să știe toți elevii

De: David Ioan 07/08/2026 | 13:45
Programa pentru liceu se schimbă în anul școlar 2026-2027. Ce trebuie să știe toți elevii
Programa pentru liceu se schimbă în anul școlar 2026-2027. Ce trebuie să știe toți elevii. Foto: Pixabay
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Elevii care intră în clasa a IX‑a în toamna acestui an vor fi primii care vor studia după un curriculum complet revizuit, rezultat al unei reforme considerate cea mai amplă schimbare din învățământul liceal din ultimele două decenii.

După aproape 20 de ani în care programele au rămas, în esență, neschimbate, noua structură urmărește adaptarea la cerințele actuale și pune accent pe formarea competențelor, nu pe acumularea mecanică de informații.

Programa pentru liceu se schimbă în anul școlar 2026-2027

Implementarea nu va fi simultană pentru toate nivelurile liceale. În primul an, doar elevii de clasa a IX‑a vor lucra după noile programe, în timp ce clasele superioare vor continua cu curriculumul vechi. Reforma va avansa treptat, astfel încât până în 2030 toate clasele de liceu să funcționeze după noile reguli.

Un element central al schimbării este flexibilitatea acordată profesorilor. Aproximativ un sfert din timpul fiecărei discipline va putea fi folosit în funcție de nevoile reale ale elevilor. Cadrele didactice vor decide dacă acest interval este dedicat recapitulării, consolidării, recuperării materiei, activităților practice, proiectelor sau exercițiilor suplimentare, cu scopul de a facilita înțelegerea și aplicarea conținuturilor.

Noua programă mută accentul de pe memorare pe dezvoltarea unor competențe utile în viața de zi cu zi și în parcursul profesional. Comunicarea, gândirea critică, competențele digitale, utilizarea tehnologiei, lucrul în echipă, rezolvarea problemelor, implicarea civică și spiritul antreprenorial devin obiective majore. Profesorii vor avea libertatea de a adapta metodele și exemplele la specificul fiecărei clase.

Modificări importante apar și la disciplinele de bază. La Limba și literatura română, profesorii vor putea selecta mai liber textele, iar elevii vor participa la activități moderne, precum dezbateri, jurnale de lectură, proiecte multimedia sau podcasturi. Programa include și utilizarea responsabilă a instrumentelor bazate pe inteligență artificială.

Ce trebuie să știe toți elevii

La Matematică, accentul se mută pe înțelegerea conceptelor și aplicarea lor în situații reale, pentru a facilita folosirea practică a cunoștințelor. Informatica va avea programe diferențiate în funcție de profilul liceului, astfel încât materia să fie adaptată nivelului și intereselor elevilor.

Ora tradițională de dirigenție dispare și este înlocuită de disciplina obligatorie „Dezvoltare personală și consiliere în carieră”, predată tot de diriginte. Elevii vor discuta despre autocunoaștere, gestionarea emoțiilor, adaptarea la mediul liceal, metode eficiente de învățare, stil de viață echilibrat și orientare profesională. Fiecare elev va realiza un portofoliu personal pentru a‑și urmări evoluția și obiectivele educaționale.

În primii ani ai reformei, liceele vor funcționa cu două programe în paralel: elevii de clasa a IX‑a vor lucra după noul curriculum, iar cei din clasele superioare vor continua după structura actuală până la finalizarea studiilor.

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