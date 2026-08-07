Răzvan Kovacs, adevărul despre femeile din viața lui după separarea de Ema Oprișan: „Multe”

Revederea dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs la Insula Iubirii – Reuniuni a fost departe de imaginea unei întâlniri liniștite. Deși au început discuția într-un ton calm, imaginile din perioada petrecută în Thailanda au reaprins conflictele dintre cei doi, iar schimbul de replici a demonstrat că rănile din trecut nu s-au vindecat.

După ce au părăsit emisiunea despărțiți, cei doi și-au mai acordat o șansă odată întorși în România. Relația a evoluat rapid, au aflat că vor deveni părinți și au decis să se căsătorească civil. Totuși, neînțelegerile au continuat, iar la sfârșitul anului trecut au ales să meargă pe drumuri separate.

În cadrul ediției speciale, Ema Oprișan a retrăit momentele dificile din timpul filmărilor. Revederea secvențelor din Thailanda a afectat-o puternic, iar emoțiile au copleșit-o încă din drumul spre ceremonia focului. Discuția a devenit tensionată în momentul în care a fost adus în discuție subiectul geloziei. Răzvan Kovacs a susținut că fosta sa parteneră a continuat să fie geloasă și după întoarcerea în țară, însă Ema Oprișan a respins interpretarea lui.

Ea a explicat că frustrările sale nu au fost provocate de o altă femeie, ci de faptul că simțea că partenerul acorda mai multă atenție propriilor pasiuni decât relației lor.

„Eu cred că Răzvan nu știe ce înseamnă gelozie, nu cred că a iubit niciodată ca să știe ce înseamnă să fii gelos. Da, am fost geloasă, dar nu pe o femeie. Am fost geloasă pe tot ceea ce el iubea să facă, dar nu cu mine”, a spus Ema Oprișan.

Ce a spus Răzvan Kovacs despre femeile din viața lui

Tensiunile au continuat și atunci când Răzvan a vorbit despre lecțiile învățate din această experiență, spunând că a înțeles cât de importantă este comunicarea într-o relație.

Replica sa a fost întâmpinată cu ironii din partea Emei Oprișan, iar schimbul de înțepături a continuat. La final, bruneta a lăsat să se înțeleagă că îl consideră în continuare imatur pentru responsabilitățile unei familii.

Răzvan Kovacs: – Cred că Ema a fost cea mai mare provocare a vieții mele, până acum. Dar cu siguranță am avut extrem de multe lucruri de învățat din relația asta. Am învățat că am nevoie de mai multă comunicare. Ema Oprișan: – Bine! Comunici cu cealaltă sau cu celelalte? Răzvan Kovacs: – Comunic cu mai multe acum, ca să nu mai evit comunicarea.

CITEȘTE ȘI: Răzvan Kovacs, exclus din viața copiilor? Mesajul care a reaprins scandalul cu Ema Oprișan

Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești omul cu care până și nebunia pare o idee bună”