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Vedeta din România care a fugit peste hotare ca să-și plângă tatăl: „Unde nu mă știe nimeni”

De: Anca Chihaie 07/08/2026 | 14:09
Vedeta din România care a fugit peste hotare ca să-și plângă tatăl: „Unde nu mă știe nimeni”
Foto: social media
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Valentina Ionescu Șerban traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Cântăreața de muzică populară a rămas fără tată la începutul acestui an, iar pierderea părintelui a lăsat un gol uriaș în familia artistei. Ion, cunoscut de apropiați și sub numele de Nelu, s-a stins din viață pe 12 februarie, la vârsta de 82 de ani.

Au trecut aproape șase luni de la momentul în care solista și-a pierdut tatăl, însă durerea nu s-a diminuat. Dimpotrivă, apropierea momentului în care familia se va reuni pentru pomenirea de șase luni i-a readus artistei în suflet amintirile legate de părintele său. Valentina a fost foarte apropiată de tatăl ei, iar despărțirea a fost cu atât mai greu de acceptat.

Valentina Ionescu Șerban a fugit peste hotare ca să-și plângă tatăl

În încercarea de a se îndepărta pentru câteva zile de rutina de zi cu zi și de atmosfera încărcată de amintiri, artista a ales să plece la Istanbul. Orașul de pe malurile Bosforului i-a oferit ocazia să se retragă pentru o perioadă și să-și pună ordine în gânduri, departe de agitația cotidiană și de oamenii care o cunosc.

Valentina Ionescu Șerban a profitat de timpul petrecut în Turcia pentru a descoperi unele dintre cele mai cunoscute obiective ale Istanbulului. Artista a ajuns în zona istorică Sultanahmet, unde a vizitat celebra Hagia Sophia, dar și Moscheea Albastră. Printre locurile care au făcut parte din itinerariul său s-au numărat și Palatul Topkapi, Marele Bazar și Bazarul de Mirodenii.

O altă oprire importantă a fost în zona Podului Galata și a Turnului Galata, locuri cunoscute pentru priveliștile spectaculoase asupra orașului. Însă momentul care pare să fi avut cel mai mare impact asupra artistei a fost croaziera pe Bosfor. Peisajul, liniștea apei și apusul au reprezentat pentru ea un prilej de reflecție și de regăsire.

„Adevărul este că peste moartea unui părinte nu se trece niciodată. Oamenii încearcă să te consoleze, însă dorul rămâne neschimbat. Pe 1 august, chiar de ziua lui taticu, am simțit nevoia să pun pe Facebook o fotografie cu el de anul trecut.  Ori de câte ori îi privesc chipul, simt o durere fizică în piept și o strângere de inimă. Acel mesaj a fost strigătul meu de dor, modul meu de a-i spune că rămâne neschimbat în gândurile mele.

Am plecat la Istanbul tocmai pentru că aveam nevoie să mă desprind de rutină, să-mi plâng părintele în liniște, pe străzi unde nu mă cunoaște nimeni.  Plimbările pe Bosfor și măreția acelui loc nu mi-au șters suferința, dar m-au ajutat să respir. Privind apusul acolo, am înțeles că tata va trăi mereu prin mine/noi, prin valorile insuflate și prin succesul meu, în tot ceea ce reușesc!

Durerea este imensă în toată familia. Mi-e un dor cumplit și mi se rupe inima de mila mamei, care îl plânge zilnic, fără oprire. Singura mângâiere este că îl visez des: îl simt aproape, mă veghează și asta îmi dă putere să merg mai departe.

De când a murit taticu, s-a rupt ceva în mine! M-am trezit privind viața cu alți ochi. Am înțeles că suntem extrem de fragili și că trebuie să fim fericiți, mulțumiți și înțelepți. Nu trebuie să ne mai irosim timpul rămas (pe care nu îl cunoaștem), în situații, prietenii sau cu oameni nepotriviți. Simt ca trebuie să luăm viața mai ușor”, a povestit solista pentru Click!

Foto: social media

Chiar dacă plecarea într-o altă țară nu poate șterge suferința provocată de moartea unei persoane dragi, călătoria a ajutat-o pe cântăreață să își ofere câteva momente de liniște. Departe de casă, Valentina a avut timp să se gândească la relația specială pe care a avut-o cu tatăl său și la lucrurile pe care acesta i le-a transmis de-a lungul anilor.

Pentru artistă, perioada de după moartea tatălui a venit cu o serie de schimbări emoționale profunde. Pierderea părintelui a făcut-o să privească altfel timpul, oamenii din jur și propriile priorități. În familie, durerea este cu atât mai puternică, cu cât mama artistei resimte la rândul ei foarte greu lipsa soțului său, după o viață petrecută împreună.

Un element care îi oferă însă artistei o formă de alinare este faptul că își visează tatăl. Pentru Valentina, aceste vise au devenit o modalitate prin care simte că legătura dintre ei nu s-a încheiat complet și că părintele său continuă să îi fie aproape, chiar dacă nu mai este prezent fizic.

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