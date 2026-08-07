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Obiectele periculoase aruncate pe Autostrada Soarelui. Șoferi, conduceți cu mare atenție!

De: David Ioan 07/08/2026 | 14:46
Obiectele periculoase aruncate pe Autostrada Soarelui. Șoferi, conduceți cu mare atenție!
Obiectele periculoase aruncate pe Autostrada Soarelui. Șoferi, conduceți cu mare atenție! Foto: Shutterstock
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CNAIR avertizează că, în ultima perioadă, pe Autostrada Soarelui A2 au fost descoperite frecvent cuie sudate între ele, aruncate sau căzute pe partea carosabilă.

Aceste obiecte metalice improvizate reprezintă un risc major pentru siguranța rutieră, putând provoca pene, explozia anvelopelor și blocarea vehiculelor în mers.

Obiectele periculoase aruncate pe Autostrada Soarelui

Potrivit companiei, echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța acționează constant pentru îndepărtarea acestor elemente periculoase, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții cât mai sigure.

Pe lângă cuiele sudate, sunt identificate și resturi provenite din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la camioane care transportă fier vechi sau alte materiale metalice.

Șoferi, conduceți cu mare atenție!

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu atenție, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, pentru a putea evita la timp eventualele obstacole apărute pe carosabil.

În cazul în care observă astfel de obiecte sau au informații despre vehiculele din care ar putea proveni, conducătorii auto sunt rugați să anunțe imediat Dispeceratul D.R.D.P. Constanța la numărul 0745349334, CNAIR la 021-9360 sau să apeleze serviciul de urgență 112.

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