Tunuri de zăpadă pornite în mijlocul caniculei. Soluția surprinzătoare găsită la Brașov

Autoritățile din Brașov au montat în Piața Sfatului un tun de zăpadă adaptat pentru sezonul cald, folosit acum ca instalație de pulverizare fină de apă.

Jetul creează o perdea răcoritoare pentru trecători, o soluție menită să atenueze disconfortul provocat de temperaturile ridicate din aceste zile.

Tunuri de zăpadă pornite în mijlocul caniculei

România se află în continuare sub avertizări de caniculă până sâmbătă, iar valul de căldură afectează majoritatea regiunilor. Temperaturile extreme au dus la numeroase intervenții medicale, în special în București, unde aproximativ 50 de persoane au avut nevoie de îngrijiri după ce au leșinat din cauza căldurii.

Pentru a diminua efectele atmosferelor sufocante, autoritățile caută metode alternative de a oferi momente de răcoare populației. La Brașov, tunul de zăpadă a fost repus în funcțiune într-o manieră neobișnuită: nu produce zăpadă, ci pulverizează apă sub formă de ceață fină, suficientă pentru a răcori trecătorii și turiștii câteva secunde.

Soluția surprinzătoare găsită la Brașov

Primăria Brașov a transmis că orice sursă de răcoare este binevenită în perioadele cu temperaturi extreme și a încurajat oamenii să profite de instalația amplasată în zona pietonală. Reprezentanții instituției au subliniat că jetul de apă poate face diferența în mijlocul zilelor toride.

În paralel, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizările pentru următoarele trei zile. Șapte județe din vestul țării rămân sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi care pot ajunge la 41 de grade. Totodată, meteorologii anunță că joi și vineri instabilitatea atmosferică va crește, fiind emise și avertizări de vijelii și grindină pentru mai multe regiuni.

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