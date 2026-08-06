Bia Khalifa dezminte zvonurile despre sarcină și face dezvăluiri incendiare despre fiul Clejanilor: „Fulgy îmi fura hainele”

Bia Khalifa face dezvăluiri în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre presupusa sarcină, după ce zvonurile au luat amploare în ultimele zile. Mai mult, vedeta vorbește și despre unul dintre cele mai comentate capitole din viața sa, așa-zisa relație cu Fulgy, oferind detalii și clarificări despre subiectul care a stârnit numeroase reacții.

În ultimele zile s-a zvonit că Bia Khalifa ar avea o relație cu un bărbat din București și că ar fi însărcinată în șase luni. În realitate, Bia a părăsit România în urmă cu doi ani și trăiește în prezent în Albania, acolo unde și-a găsit liniștea alături de bărbatul care o face fericită.

„Nu am plecat ca să mă ascund și nu sunt însărcinată”

Vedeta nu spune nu unei posibile sarcini, deoarece își dorește un copil. Consideră însă că toate vin la timpul lor, iar când va fi momentul potrivit, acest lucru se va întâmpla. Contactată de CANCAN.RO, blondina a răspuns întrebărilor referitaore la viața sa intimă și a explicat că este exclus să fi plecat din România pentru a se ascunde în altă țară:

Am văzut că s-a scris și că aș avea un iubit din București. Lumea poate face orice fel de asocieri și să caute cât vrea, dar eu nu am avut o relație cu cineva din București. De altfel, nici nu am mai venit în București de mult timp. Nu am plecat ca să mă ascund și nu sunt însărcinată, deși mi-aș dori, la un moment dat, să am un copil. Am o relație acum aici și sunt foarte bine.

Un alt subiect care a ținut-o mult timp în atenția presei a fost relația cu Fulgy, fiul Clejanilor. Cei doi au început să se afișeze împreună la începutul anului 2023, iar aparițiile lor au alimentat rapid speculațiile privind o poveste de iubire. Deși relația a fost confirmată ulterior de amândoi, mulți internauți au considerat, la acea vreme, că ar putea fi doar o strategie de promovare. Povestea lor a fost însă de scurtă durată, încheindu-se după doar câteva săptămâni, însă asocierea dintre numele lor a continuat să fie intens mediatizată și după despărțire. Din exterior, totul părea să indice că între cei doi se înfiripase o frumoasă poveste de iubire și că se înțelegeau foarte bine. În realitate, susține Bia Khalifa, lucrurile au stat cu totul diferit.

CANCAN: Te-a deranjat faptul că încă ești asociată cu Fulgy?

Bia Khalifa: Da, m-a deranjat. Eu cu Fulgy am ieșit de trei ori și atât. Nu am avut o relație serioasă, nu am fost îndrăgostită de el. Cu toate astea, lumea îmi spune mereu că sunt „fosta lui”, dar eu sunt eu, iar el este el. Fiecare și-a văzut de drumul lui și, sincer, eu am și uitat de el. M-aș fi așteptat să fiu asociată mai degrabă cu Dani Mocanu, cu care chiar am avut o relație. Dar cu Fulgy, dacă am fi fost împreună o perioadă mai lungă sau dacă ar fi existat o relație serioasă, aș fi înțeles. Nu s-a întâmplat însă asta. Nu am avut o poveste fericită. Am ieșit doar de câteva ori, iar apoi am simțit că trebuie să ies dintr-o situație toxică. Îmi fura hainele. Nici părinții lui nu mai făceau față situației. Asocierea aceasta cu el a fost mult exagerată.

„Am simțit că trebuie să ies dintr-o situație toxică. Îmi fura hainele!”

CANCAN: Ai mai vorbit cu Fulgy?

Bia Khalifa: Nu, deloc. Eu îmi văd de viața mea și am un alt tipar de bărbați. Nu este o persoană pe care să o admir sau cu care să îmi doresc să fiu asociată. Din punctul meu de vedere, este o persoană problematică.

CANCAN: Ți-a afectat imaginea asocierea cu numele lui?

Bia Khalifa: Normal că da. Eu nu am imaginea unei persoane neserioase și nici nu mă droghez. Lucrurile acestea nu mă reprezintă. Oamenii mă judecă uneori după stereotipuri legate de OnlyFans și alte prejudecăți, dar nu sunt o persoană problematică, nu sunt dependentă de nimic și nu fac lucruri periculoase în societate. Acum sunt foarte fericită. Sunt în Albania și am fost inclusiv în Kosovo, unde societatea este mult mai religioasă. În astfel de locuri, dacă ai o reputație de persoană problematică, oamenii nici nu te primesc și nici nu vor să aibă de-a face cu tine.

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