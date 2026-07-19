Unde a fost văzut Fulgy, după externarea de la Obregia. Fiul Clejanilor a schimbat foaia! Nimeni nu se aștepta la asta!

După lunile complicate prin care a trecut și internarea la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, Fulgy pare că face, încet-încet, pași spre normalitate. Dacă imediat după externare, CANCAN.RO l-a surprins în permanență sub supravegherea lui Ioniță de la Clejani, tatăl care nu l-a scăpat din ochi nicio clipă, acum, în peisaj, și-a făcut loc și Viorica. Iar Clejanii par să fi găsit cea mai bună „terapie” pentru fiul lor: muzica. Vezi jos mai multe detalii!

Sâmbătă seară, Fulgy a apărut într-un live pe TikTok chiar de la un eveniment, acolo unde cânta la orgă alături de Viorica și Ioniță de la Clejani, dar și de întreaga formație. Fără să facă scandal și fără gesturi care să atragă atenția, fiul Clejanilor s-a rezumat la ceea ce știe să facă cel mai bine, să cânte. Iar imaginile au fost suficiente pentru a-i bucura pe cei care sperau să-l vadă din nou făcând ceea ce îi place cu adevărat.

Fulgy, din nou pe scenă alături de Viorica și Ioniță de la Clejani

Nu mai este un secret că, după externarea de la Obregia, familia a fost extrem de atentă la fiecare pas făcut de Fulgy. CANCAN.RO a dezvăluit că Ioniță de la Clejani și-a ținut fiul aproape, cei doi fiind surprinși împreună în repetate rânduri, semn că artistul nu voia să lase nimic la voia întâmplării. ( VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Acum, însă, pare că și Viorica a decis că locul lui Fulgy este din nou acolo unde a crescut și unde s-a simțit mereu în largul lui, lângă orchestră, în mijlocul muzicii. Apariția din live-ul de pe TikTok i-a surprins plăcut pe cei care îl urmăresc, mai ales că tânărul părea concentrat exclusiv pe interpretare. Fără să fie în prim-plan și fără să încerce să demonstreze ceva, Fulgy și-a văzut de instrument, în timp ce mama lui cânta, semn că lucrurile încep, ușor-ușor, să intre pe un făgaș firesc.

În urmă cu trei luni, Fulgy a ajuns în centrul atenției, după un episod care a mobilizat autoritățile. În timpul unui live pe TikTok, fiul Clejanilor a făcut o serie de declarații alarmante, afirmând că ar intenționa să arunce în aer blocul în care locuiește. La scurt timp, mascații au ajuns la domiciliul său, iar tânărul a fost preluat de autorități și internat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din București.

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