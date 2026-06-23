Fulgy a fost externat de la Obregia! Postarea făcută de fiul Clejanilor: ”A făcut schimb cu Cheloo”

În urmă cu aproximativ două luni, Fulgy a ajuns în atenția autorităților după ce a amenințat – într-un live pe TikTok – că aruncă în aer blocul în care locuiește. Mascații s-au prezentat de urgență la domiciliul său, iar fiul Clejanilor a fost reținut și internat la spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia din București.

De la începutul lunii aprilie până acum, Fulgy a fost sub supravegherea medicilor de la Obregia, perioadă care nu a fost lipsită de provocări. Fiul Clejanilor a avut numeroase cerințe speciale, iar personalul medical s-ar fi confruntat, în repetate rânduri, cu reacții dificile din partea acestuia.

Comportamentul său a generat momente tensionate în cadrul unității medicale, medicii și personalul fiind nevoiți să gestioneze situații delicate pe parcursul internării. În unul dintre episoade, Fulgy le-a cerut celor din personalul medical să îi vorbească excluiv în limba engleză, deoarece susținea că avea legături cu Donald Trump.

Fulgy a fost externat de la Obregia

Marți, 23 iunie, Fulgy a fost externat de la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia. Așa cum era de așteptat, primul lucru pe care l-a făcut a fost să își pregătească revenirea acasă. A intre live pe TikTok și să își anunțe prietenii că este un om liber.

„Mă adresez exact ca un lord. Am ieșit de la Obregia, nu mai sunt acolo și cam asta am avut de spus. Aveți grijă de voi, eu sunt bine, tot timpul am fost și sper să ajung viral… așa m-am născut. Nu mai sunt la spital, nici de-al dracului nu vă spun unde sunt”, a spus Fulgy într-un live pe TikTok.

Postarea de pe TikTok a fost imediat remarcată de fanii săi. O parte dintre ei i-au urat bun venit, în timp ce unii au făcut haz de necaz, inventând un scenariu în care el a părăsit spitalul și rapperul Cheloo i-ar fi luat locul, ca într-un schimb de ștafetă – vezi AICI secretul din spatele internării lui Cheloo.

„Bine Fulgerică, welcome back” „Pare ciudat, dar tu chiar ne-ai lipsit. Să fii bine!” „Finul lui Johnny Deep is back” „Cel mai talentat băiat și separat are finețe și caracter de milioane” „TikTok-ul este plictisitor fără tine” „Începe spectacolul” „Cum a fost la Obregia?” „Bine ai revenit, rege. Așteptăm live-urile tale” „S-a întors regeleeee” „A început noul sezon vara lui Fulgy 2026” „Ai terminat masteratul, bro?” „Acum să vezi programe” „A transferat posedările demonice în Cheloo și a revenit regele acasă” „A intrat Cheloo și a ieșit Fulgy”, au fost o parte din comentariile de bun venit primite de Fulgy.

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