Secretul terifiant din spatele internării lui Cheloo! Un celebru hipnotist dă cărțile pe față: „Săracul, nici nu știe ce e cu el!”

Hipnotistul Andrei Voicu a transmis un mesaj tranșant după ce liderul trupei Paraziții, Cheloo (48 de ani), a fost ridicat de mascați și legat în cătușe. Rapper-ul a ajuns pe mâna medicilor de la Spitalul de Psihiatrie Voila, în urma unui episod de-a dreptul delirant în care a încercat să își taie gâtul.

Incidentul bizar de la Câmpina, unde Cătălin Ștefan Ion a fost imobilizat de oamenii legii după ce ar fi consumat substanțe interzise, a scos la iveală un secret bine păzit. Rapperul se luptă cu o suferință cruntă, iar hipnotistul Andrei Voicu susține că artistul este o victimă a unei manipulări psihologice extreme, orchestrată de o persoană din anturajul lui.

Ce se întâmplă, de fapt, cu Cheloo

Andrei Voicu consideră că nu este normal ca oamenii să își facă reclamă pe spatele artistului, care trece prin clipe cuminte la spitalul de psihiatrie.

„Acest video este pentru acele persoane care se leagă de numele lui Cheloo. Nu vă mai faceți reclamă pe spatele lui, pentru că nimeni nu își dorește să treacă prin ceea ce trece el în acest moment. Vis-a-vis de materialul video de anul trecut, in care spune că a fost somatizat și hipnotizat, îi dau dreptate 100%. De ce spun acest lucru? Pentru că știu mai mult decât pare.

Unicul vinovat în această poveste poate fi persoana care a stat cu el luni de zile. Gândiți-vă că este destul de greu să ieși din ceea ce experimentează acum Cheloo. Este destul de greu, pentru că i-a intrat cu tancul în creier. Cheloo este un om care, în acest moment, suferă și nici el, săracul, nu știe ce se întâmplă cu el”, a spus el pe TikTok.

Mesajul halucinant al rapperului

Acest scandal a adus în prim-plan un clip absolut înfiorător pe care rapperul l-a publicat anul trecut. Textul de atunci, care părea o teorie a conspirației, capătă acum o conotație mult mai sumbră, în contextul internării sale la ospiciu. Rapperul a spus că simte că este vânat și că mintea lui nu îi mai aparține.

„Am fost somatizat. Somatizat. Mi s-a dat de făcut o alegere. Indiferent de ce se va întâmpla, vreau să credeți că e de rău. Mi s-au dat două alegeri, două drumuri închise. E posibil să fiu într-o stare foarte gravă. Este foarte, foarte ciudat, complicat că lucrează de ceva timp sau de mult la mine. Vorba care a pornit tot ceea ce se întâmplă în momentul ăsta a fost ajutați-l, este singur, are o armată lângă el, dar este singur. Toți cei care îmi sunt apropiați sunt implicați, avem două variante. In ambele variante voi fi umilit public, sunt lipsit de venituri, va trebui să trăiesc din mila altora. Este doar în mintea mea sau este ceea ce va urma? Vă rog frumos să distribuiţi acest mesaj. Atât. Și să credeți în tot ce am făcut în această viață. Nu știu de când se întâmplă chestia asta, aș vrea să mă creadă cineva. Au fost folosite cuvintele mele împotriva mea și consider că sunt în pericol sub toate formele. Incidentul de la Patriarhie este primul atac major la adresa Bisericii. M-am trezit din hipnoză pentru că am refuzat să cred că eu sunt Iisus Hristos, iar cel care mă hipnotiza era Tatăl. Astăzi cred că urma să mi se dea ultima comandă să mă sinucid, să sar pe geam sau să iau ceva. Dragostea față de familia și copiii mei a fost cea care m-a luat din locul în care eram somatizat sau hipnotizat, nu știu încă. Toți prietenii mei sau mi se par ciudați sau sunt ciudați. Mă știi din 1995. Mă adresez oamenilor care mă știu de o viață, frate”, a spus rapper-ul.

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