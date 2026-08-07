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Accident cumplit pe DN 67. Un bărbat de doar 33 de ani și-a pierdut viața

De: Irina Vlad 07/08/2026 | 21:16
Accident cumplit pe DN 67. Un bărbat de doar 33 de ani și-a pierdut viața
Accident mortal în Vâlcea/ sursă foto: DRDP Craiova
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Accidentul rutier s-a produs vineri seară în județul Vâlcea, în zona localității Racovița, de pe raza comunei Budești. În urma impactului puternic dintre două autoturism și un TIR, un bărbat de 33 de ani a murit pe loc. 

Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de vineri, 7 august, pe DN 67, în zona localității Racovița, județul Vâlcea. La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, ambulanță și poliție, care au intervenit pentru acordarea primului ajutor și pentru gestionarea situației.

Accident rutier mortal în județul Vâlcea

Potrivit informațiilor din presa locală, în accident au fost implicate două autoturisme și un TIR. În urma impactului, conducătorul uneia dintre mașini, un bărbat de 33 de ani, din comuna Dăești, a murit pe loc. Ceilalți doi conducători au scăpat cu viață și au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Din primele verificări, se pare că una dintre cauzele producerii accidentului ar fi fost neacordarea de prioritate. Circulația pe DN 67, pe ambele sensuri de mers, a fost blocată timp de mai multe ore. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările în care s-a produs tragedia.

 

„Trafic blocat pe DN 67 – accident rutier mortal în județul Vâlcea. DN 67, km 197+900 – 198+000, localitatea Racovița (Budești), județul Vâlcea. În această seară, pe sectorul menționat, s-a produs un accident rutier mortal în care au fost implicate un autoturism și un autocamion (TIR).

Circulația rutieră este blocată complet pe ambele sensuri de mers. Din primele informații, cauza probabilă a producerii accidentului este neacordarea de prioritate. Partea carosabilă este curată și uscată.

La fața locului intervin echipaje ale Poliției, ISU, Serviciului de Ambulanță și Drumurilor Naționale.

Reluarea circulației în condiții normale este estimată în aproximativ 2 ore. Informații în curs de actualizare”, a anunțat DRDP Craiova.

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