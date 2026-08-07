Russell Crowe este de nerecunoscut la 62 de ani, după o transformare fizică spectaculoasă. Actorul australian a afișat recent un fizic mult mai suplu și bine definit, într-o fotografie realizată după un antrenament la sala de fitness.

Starul din „Gladiatorul” a apărut alături de wrestlerul WWE Drew McIntyre, iar imaginea publicată pe Instagram a atras rapid atenția datorită formei fizice în care se află actorul. Crowe și McIntyre și-au comparat brațele după antrenament, într-o fotografie care evidențiază schimbarea fizică a actorului.

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Russell Crowe a slăbit aproximativ 25 de kilograme

Transformarea nu este una recentă. Russell Crowe a dezvăluit în ultimul an că a slăbit aproximativ 25 de kilograme, după ce ajunsese la aproximativ 126 de kilograme în perioada filmărilor pentru „Nuremberg”, scrie PEOPLE.

Actorul a luat în greutate pentru a-l interpreta pe Hermann Göring în filmul „Nuremberg”, după ce anterior își modificase fizicul pentru rolul lui Roger Ailes în miniseria „The Loudest Voice”. Crowe a menținut ulterior greutatea crescută pentru interpretarea liderului nazist, despre care a spus că trebuia să apară în cea mai impunătoare formă a sa.

După încheierea filmărilor pentru „Nuremberg”, actorul a început să lucreze pentru a reveni la o greutate mai mică. Într-o apariție la podcastul lui Joe Rogan, Crowe a spus că a slăbit de la aproximativ 126 de kilograme la puțin peste 100 de kilograme.

Cum a reușit actorul să slăbească

Crowe a explicat că nu a apelat la o dietă drastică pentru a scăpa de kilogramele acumulate. Actorul a vorbit despre reducerea semnificativă a consumului de alcool și despre revenirea la antrenamente.

El a spus că a apelat și la un program de wellness care, în opinia sa, l-a ajutat să reducă inflamațiile și durerile provocate de accidentările mai vechi. Problemele fizice acumulate de-a lungul carierei îi îngreunaseră antrenamentele, iar reducerea durerilor i-a permis să revină mai ușor la activitatea fizică.

Actorul a explicat, de asemenea, că în prezent consumă alcool mult mai rar și preferă să păstreze astfel de momente pentru ocazii speciale.

„Vreau ca toate aceste schimbări să fie pe termen lung”, a spus Crowe.

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