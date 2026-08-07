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Monica Dascălu a dat jos 10 kilograme. Transformarea prezentatoarei de la PRO TV la 48 de ani

De: Denisa Crăciun 07/08/2026 | 22:17
Monica Dascălu a dat jos 10 kilograme. Transformarea prezentatoarei de la PRO TV la 48 de ani
Monica Dascălu a slăbit 10 kilograme/ sursa foto: social media
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Monica Dascălu și-a făcut bagajul și a plecat câteva zile în vacanță. Prezentatoarea TV i-a impresionat pe fani cu imagini deosebite, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Internauții au sesizat imediat că a dat jos câteva kilograme.

Monica Dascălu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. La 48 de ani, vedeta afișează o siluetă de invidiat. Aceasta s-a transformat total și a reușit să dea jos aproximativ 10 kilograme. În urmă cu un an, ea a mărturisit că a apelat la ajutorul unui medic nutriționist, iar rezultatele au apărut fără doar și poate. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Monica Dascălu a dat jos 10 kilograme

În luna iunie a anului trecut, invitată la emisiunea La Măruță, Monica Dascălu a povestit că a cerut ajutorul unui medic nutriționist pentru a da câteva kilograme jos, dar și pentru a-și recăpăta energia. Prezentatoarea TV a spus că și-a dat seama că trebuie să își schimbe stilul de viață atunci când a văzut că este mereu obosită.

Am avut o perioadă în care am fost destul de obosită și nu mă mai uitam la mine. Îmi dădeam seama că nu mă odihnesc bine, că eu le dădeam copiilor mei niște sfaturi, să se odihnească, să se joace, să mănânce, iar eu nu mă puteam uita la mine. Atunci am zis că am nevoie de un specialist, care să mă ghideze.

Întâlnirea cu Carmen a fost una care mi-a arătat că, în orice domeniu, când tu ca persoană ajungi și nu te descurci, trebuie să ceri ajutor. M-am dus și i-am zis: Nu mă simt bine în această perioadă, am de dat 10 kilograme jos, a povestit Monica Dascălu.

Ce se ascunde în spatele pupitrului de știri de la PRO TV

De curând, Monica Dascălu a realizat un videoclip în care le-a arătat internauților ce se ascunde în spatele pupitrului de știri de la PRO TV. Ea a explicat că întotdeauna există acolo o sticlă de apă, o cană de cafea, pixul, paiul, șervețele, fixativul și telefonul. Aceasta a oferit detalii pentru fiecare element în parte, mai ales că pe multe dintre ele le folosește în pauzele dintre știri.

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