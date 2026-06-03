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Ce se ascunde în spatele pupitrului de la știrile PRO TV. Monica Dascălu a filmat tot

De: Denisa Crăciun 03/06/2026 | 22:17
Monica Dascălu vorbește despre culisele PRO TV
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Monica Dascălu i-a invitat pe telespectatorii trustului în culise. Aceasta a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care arăta ce se află în spatele pupitrului. Detaliile sunt uluitoare, iar filmarea a devenit virală.

Monica Dascălu este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de știri din România. Ea este nelipsită de pe micile ecrane, însă puțini știu ce se ascunde în spatele pupitrului. Din acest motiv, vedeta a postat un videoclip impresionant pe rețelele de socializare. Aceasta prezintă în detaliu elementele pe care le are în fiecare zi aproape de ea atunci când prezintă. Printre cele mai importante se numără apa și cafeaua, care o ajută să aibă energie pe tot parcursul zilei.

Ce se ascunde în spatele pupitrului de la știrile PRO TV

PRO TV este printre cele mai apreciate posturi de televiziune de români. O prezență permanentă este Monica Dascălu, prezentatoarea știrilor de zi cu zi. Aceasta este activă și în mediul online, iar de curând a făcut o dezvăluire uimitoare. Mulți oameni s-au întrebat ce se ascunde în spatele pupitrului, așa că blondina a vorbit în premieră despre asta.

Într-un videoclip scurt publicat pe TikTok, Monica mărturisește că în spațiul mic de după pupitru ține cele mai esențiale lucruri. Printre ele se numără o sticlă de apă, o cană de cafea, pixul, paiul, șervețele, fixativul și telefon. Aceasta a oferit detalii pentru fiecare element în parte, mai ales că pe multe dintre ele le folosește în pauzele dintre știri.

Haideți să vedeți ce este în spatele pupitrului. Aici este bucătăria noastră cu adevărat. Aici este bucătăria noastră secretă. Este locul la care apelăm destul de des în pauzele dintre știri. Avem, așa, în primul și primul lucru: apa. Atunci când vorbești foarte mult, uneori ai nevoie de apă că te mai încurci. Avem cafeaua, uneori avem nevoie și de cafea. Avem pixul. În cazul în care se întâmplă ceva cu prompterul, cade prompter-ul, cade și device-ul, apelăm la pix și la hârtie. Paiul ne ajută foarte mult, să rămână gloss-ul intact. Avem șervețelele în caz de accident, între două știri. Fixativul, telefonul care este tot timpul legătura noastră importantă. Și șervețelele demachiante. Astea sunt pentru final, a declarat Monica Dascălu pe TikTok.

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